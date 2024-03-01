Minibüste yaşayan adam ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, bu sabah sularında Siteler Mahallesi 189 Sokak'ta yer alan karavan ve araçların park yeri olan bir bölgede uzun zamandır bir minibüste yaşadığı bilgisi alınan 78 yaşındaki Feridun T.'nin bir arkadaşı yanına uğrayınca yaşlı adamın yanıt vermediğini fark etti.

Hemen 112 Acil ekiplerini haber veren arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekibi gönderildi. İddiaya göre yakın zamanda kalça ameliyatı geçiren Feridun T. olduğu anlaşılan kişinin kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile şahsın cesedi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.