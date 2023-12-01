Minik bir parçası bile müthiş yararlı

Hindistan cevizinin öyle bir yararı çıktı ki inanılmaz dedirtiyor. İşte o yararları...

KAYNAK: Haber Merkezi
Minik bir parçası bile müthiş yararlı

Vücudun çeşitli yerlerinde ortaya çıkan kaşıntılar hayatı zehir ediyor. Fakat çözüm yine doğadan geldi. Hindistan cevizi bakın nelere iyi geliyor?

Mantar ve egzama her kesimden pek çok kişinin canını sıkar.

Hindistan cevizi yağı ise, cilt bakımında önemli faydalar sağlıyor.
Hindistan cevizinin yağı cildi nemlendirme, yaşlanmayı geciktirme, kırışıklık ve çatlakları giderme gibi birçok faydanın yanı sıra egzama ve mantar gibi cilt sorunlarında da kullanılıyor. İşte Hindistan cevizi yağının faydaları…

Hindistan cevizi yağı orta zincirli yağ asitlerini içerior. Trans yağlara oranla oldukça sağlıklı bir yağ asidi ve metabolizmayı hızlandırıyor. Yani kilo vermeye yarıyor. Hindistan cevizinin yağını minik bir bez ya da pamuğa sürüp cildinizde gezdirebilirsiniz. Ayrıca makyaj çıkarmada da birebir.

Hindistan cevizi yağı için doğal bir deodorant demek mümkün. Yağın içerisinde bulunan laurik asitler, kötü kokuların giderilmesini sağlıyor. Hindistan cevizi yağı antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahip.

Hindistan cevizi ölü deriyi de canlandırır. İçine bir parça toz şeker koymanız yeterli.
Hindistan cevizi yağı egzama ve mantara da iyi geliyor.

Bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını bir bardak su ile seyreltin ve gargara yapınca ağızdaki bakterileri yok ediyor.

Göz bakımı için de Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Ayrıca göz altı torbalarını da ortadan kaldırıyor.

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