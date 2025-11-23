Buca’da geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarında büyük zarar gören alanlar, Bucalı minik öğrenciler sayesinde yeniden yeşillenecek. Öğrenciler, Karacaağaç Köyü’ndeki alanlara tohum topları bıraktı. Atılan her tohum ve büyüyen her fidanın takipçisi olacaklarını ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Var gücümüzle çalışmaya ve Buca’mızı yeniden yeşertmeye devam edeceğiz” dedi.

Buca Belediyesi, yangından etkilenen alanların doğal dengesine katkı sağlamak amacıyla Bucalı minik öğrencilerin katılımıyla bir çalışmaya imza attı. Buca Belediyesi Çınar Anaokulları’nda eğitim gören öğrenciler, geçtiğimiz yaz büyük bir yangın geçiren Karacaağaç Köyü’ndeki alanlara tohum topları bıraktı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın da katıldığı etkinlik öncesinde, çocuklar belediyeye ait Kızılçullu Tarım Okulu ve Yerel Tohum Merkezi’nde tohum toplarını kendi elleriyle hazırladı. Çocuklara, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde eğitim gören üniversite öğrencileri de eşlik etti.

“ÇOCUKLARIMIZIN UMUDU VAR”

Atılan her tohumun ve büyüyen her fidanın takipçisi olacaklarını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yaz Buca’mızda yaşanan o büyük orman yangını hepimizin yüreğinde derin bir iz bıraktı. Karacaağaç Köyü'nde yitirdiğimiz her bir ağaçla birlikte, nefesimizi, geleceğimizin bir parçasını kaybettik. O gün hepimiz aynı acıyı, aynı çaresizliği hissettik. Ama biz Bucalıyız. Bizim genlerimizde pes etmek yok, yeniden yeşertmek var. Bugün burada attığımız her tohum, o acıya karşı yükselttiğimiz bir meydan okumadır. Bu, ‘Biz yeniden yeşerteceğiz!’ diyerek çıktığımız yoldaki en güçlü, en kararlı adımlarımızdan biridir. Toprağın dilini bilen, bilimi ve toprağı birleştiren, ellerini kirletmekten çekinmeyen gençlerimizin enerjisi var ve burada, en saf haliyle doğaya bağlı olan, tohum toplarını masum kalpleriyle yoğuran çocuklarımızın umudu var. Var gücümüzle çalışmaya ve Buca’mızı yeniden yeşertmeye devam edeceğiz.”