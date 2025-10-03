Minik kalplerin sinsice saklanan tehlikesi! Ebeveynler hangi 'masum' belirtilere dikkat etmeli?

Özellikle oyun oynarken görülen kısa süreli nefes darlığı ve egzersizle gelen yorgunluğun, altta yatan ciddi bir kalp sorununun ustalıkla gizlenmiş bir işareti olabileceği ifade edildi.

UZMANLAR AÇIKLADI: ÇOCUKLARIN HAREKETLİLİĞİ KALP SORUNLARINI USTALIKLA GİZLEYEBİLİR!

Çocuk sağlığı alanında önemli bir tehlikeye dikkat çeken uluslararası pediatrik kardiyoloji camiası, doğuştan kalp kusurları (DKK) ve diğer kardiyak durumların erken teşhisindeki zorlukları bir kez daha gündeme taşıdı.

Uzmanlar, çocukların doğal hareketliliği ve enerjisinin, kalp sorunlarının semptomlarını maskeleyerek tanı konulmasını geciktirebileceği konusunda ebeveynleri uyardı.

MASUM GÖRÜNEN BELİRTİLER

Çocuk kardiyolojisi alanındaki araştırmalar, birçok kardiyak durumun, iyi huylu çocukluk dönemi hastalıklarını taklit eden sinsi veya atipik belirtilerle ortaya çıktığını gösterdi.

Johns Hopkins Çocuk Merkezi Pediatrik Kardiyoloji Bölümü'nden Dr. Ashish N. Doshi, "Çocuklardaki birçok kardiyak problem, özellikle de konjenital olanlar, belirgin bir göğüs ağrısı veya ani bir krizle değil, çok daha hafif ve yorucu semptomlarla kendini belli eder. Bu durum, teşhisi zorlaştırır" ifadelerini kullandı.

Mayo Clinic tarafından paylaşılan bilgilere göre, daha az ciddi kalp kusurları ilerleyen çocukluk dönemine kadar teşhis edilemeyebildi. Özellikle okul çağındaki çocuklarda ve gençlerde, egzersiz sırasında kolayca nefes darlığı yaşanması, çabuk yorulma ve aktivite sırasında bayılma (senkop) gibi durumların kalp sorununun gizlenmiş ana sinyalleri arasında yer aldığı vurgulandı.

BİLİMSEL VERİLER TEŞHİSİ DESTEKLEDİ

Yayımlanan bilimsel çalışmalar da, hafif semptomların önemini destekledi. Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi'nde Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı olan Dr. Matthew A. Crystal, hafif semptomları fark etmenin önemini şöyle dile getirdi:

"Ebeveynlerin, çocuklarının enerji seviyelerindeki, solunum hızlarındaki veya beslenmedeki ince değişikliklere karşı çok dikkatli olmaları gerekir. Bebeklerde beslenme sırasında terleme veya zorlanma, daha büyük çocuklarda ise yaşıtlarına göre belirgin fiziksel aktivite kısıtlılığı önemli kırmızı bayraklardır."

Birçok DKK'li çocuğun aktivite seviyelerinin sağlıklı yaşıtlarıyla karşılaştırılabilir olduğu, ancak semptomları şiddetli olan hastalarda bile bulguların belirsiz kalabildiği belirtildi. Bu durum, özellikle çocukların doğal olarak yüksek enerji seviyelerine sahip olması nedeniyle, ebeveynlerin yorgunluk gibi belirtileri normal gelişim yorgunluğu olarak yorumlamasına yol açtığı ifade edildi.

UZMANLARDAN KIRMIZI ALARM İŞARETLERİ

Boston Çocuk Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Kardiyolog-in-Chief Dr. Tal Geva, ailelerin gözlemlemesi gereken hayati belirtileri sıraladı:

Egzersiz İntoleransı: Çocuğun, yaşıtlarına kıyasla belirgin derecede daha az aktiviteye dayanabilmesi veya oyundan erken ayrılması.

Bayılma veya Baş Dönmesi: Egzersiz sırasında veya sonrasında açıklanamayan bayılma atakları.

Hızlı veya Zor Nefes Alma: Dinlenme halindeyken bile alışılmadık derecede hızlı nefes alma veya kronik nefes darlığı.

Siyanoz: Özellikle dudaklarda, dilde veya tırnak yataklarında görülen soluk gri veya mavimsi bir renk değişimi.

Çarpıntı: Çocuğun kendi kalp atışlarını "garip" veya "çırpıntılı" hissettiğini ifade etmesi.

Uzmanlar, bu gibi hafif ya da kalıcı semptomlarla karşılaşıldığında, birincil basamak hekimi tarafından saptanan ve masum üfürüm olarak değerlendirilebilecek bir kalp sesi olsa bile, tereddüt edilmeden pediatrik kardiyoloji konsültasyonu talep edilmesi gerektiğini vurguladı.

Amerikan Kalp Derneği'nin (AHA) de fiziksel aktivitenin çocuklar ve yetişkinler için önemini kabul ettiği, ancak bazı kardiyak rahatsızlıkları olan hastalar için aktivite kısıtlamalarının gerekebileceği bildirildi. Ancak genel konsensüs, mümkün olduğunca aktif bir yaşam tarzının teşvik edilmesi yönünde oldu.

Pediatrik Kardiyoloji alanındaki uzmanlar, erken teşhis için kilit noktanın, belirgin semptomlar yerine çocuğun genel hareketlilik ve dayanıklılığındaki küçük, kalıcı değişiklikleri tanımak olduğunu belirtti.