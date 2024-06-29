Minik kuzu sahibi ile birlikte sahile indi

Kaynak: İHA
Minik kuzu sahibi ile birlikte sahile indi

Sakarya’da bir kuzu sahibi ile birlikte sahile indi. Sevimli kuzu sahildekilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle çocuklar minik kuzu ile fotoğraf çektirdi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan İsmail Çakmak, iki ay önce sahiplendiği minik kuzusuyla kurduğu bağ ile dikkat çekiyor. ‘İpek’ ismi verilen kuzu biran olsun sahibinin peşinden ayrılmıyor. Çakmak, adeta çocuğu gibi ilgilendiği kuzusu ile bu kez ise Karasu Sahili’ne gitti. Sahibi ile sahili turlayan minik kuzu, tatilcilerin büyük ilgisini çekti. Vatandaşların severek, fotoğraflar çektiği kuzu adeta sahilin ilgi odağı oldu.

Kuzunun sahibi İsmail Çakmak, “Sürekli çarşıya gitmek istemiyor artık. Plaja gelmeyi çok istiyor. Burada gezmek, dolaşmak istiyor. Sezonda hep onunla birlikte plajdayım artık. Çocuklar daha çok sevmeye başladı. Artık halkla birlikte sahilde dolaşıp gezer” diyerek kuzusunun deniz kenarına olan ilgisini de dile getirdi.

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