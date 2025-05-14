Minik yürekten duygulandıran bağış

Kaynak: İHA
Minik yürekten duygulandıran bağış

Efeler Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi Alparslan Can, biriktirdiği harçlıklarını yapımı devam eden Tepecik Kız Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu inşaatına bağışladı.

Efeler Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi Alparslan Can, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz'a teslim ederek Kur'an kursu inşaatına katkı sağladı.

İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, Minik Alparslan'ın bu duyarlı davranışını takdirle karşılayarak kendisine teşekkür etti ve bu tür örneklerin toplumsal dayanışma açısından kıymetli olduğunu vurguladı.

Müftü Yorulmaz, "Bu yaşta böyle bir bilinç ve duyarlılık bizleri hem duygulandırdı hem umutlandırdı. Rabbim, bu güzel niyetini kabul eylesin" ifadelerini kullandı.

aw454336-01.jpg

aw454336-02.jpg

Son Haberler
Ensedeki gizli tehlike ortaya çıktı! Sessiz katile neden oluyor
Ensedeki gizli tehlike ortaya çıktı! Sessiz katile neden oluyor
Hastanede büyük skandal! Hastalardan rüşvet alan profesör yakalandı
Hastanede büyük skandal! Hastalardan rüşvet alan profesör yakalandı
Karı kocanın feci ölümü! Motosiklet ile gidiyorlardı
Karı kocanın feci ölümü! Motosiklet ile gidiyorlardı
İstanbul’da define avcılığı! Jandarma uzun süredir takipteydi
İstanbul’da define avcılığı! Jandarma uzun süredir takipteydi
Mahkemeden Fenerbahçeli 2 futbolcuya zorla getirme kararı!
Mahkemeden Fenerbahçeli 2 futbolcuya zorla getirme kararı!