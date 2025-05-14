Minik yürekten duygulandıran bağış

Efeler Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi Alparslan Can, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz'a teslim ederek Kur'an kursu inşaatına katkı sağladı.

İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, Minik Alparslan'ın bu duyarlı davranışını takdirle karşılayarak kendisine teşekkür etti ve bu tür örneklerin toplumsal dayanışma açısından kıymetli olduğunu vurguladı.

Müftü Yorulmaz, "Bu yaşta böyle bir bilinç ve duyarlılık bizleri hem duygulandırdı hem umutlandırdı. Rabbim, bu güzel niyetini kabul eylesin" ifadelerini kullandı.