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Minik Zehra soğukta elleri titreye titreye enkaz altından kurtarıldı

Küçük Zehra’nın Kahramanmaraş’ta enkaz altından soğukta titreyerek kurtarıldığı görüldü.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 15:31
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Minik Zehra soğukta elleri titreye titreye enkaz altından kurtarıldı

Minik Zehra soğukta elleri titreye titreye enkaz altından kurtarıldı
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Minik Zehra’nın enkazdan kurtarıldıktan sonra ellerinin soğukta titrediği ifade edildi.

Zehra’ya UMKE’nin ilk müdahale ederken umut verdiği ve su verdikleri bildirildi. Umut dolu bekleyişin iyi sonuçlanması sevindirdi.

Yoğun kar yağışı altında yapılan kurtarılma çalışması dikkat çekti.

NTV muhabirinin 5-6 yaşında olduğunu söylediği Zehra’yı etrafındakilerin teselli etmesi takdir topladı.

Ayrıca Zehra’nın bilincinin açık olduğu bildirildi.

Annesi ve babasına kavuşan minik Zehra’nın genel bir sağlık kontrolünden geçeceği dile getirildi.

Ayrıca aynı binadan 3 kişinin çıkarıldığı ve üçünün de küçük çocukları ifade edildi.

NE OLDU?

Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, 10 ilimizi vurdu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Çok sayıda ölü ve yaralı var. En büyüğü 6.6 olmak üzere 66 artçı deprem meydan geldi.

Kahramanmaraş'ta ikinci büyük deprem 7.6 büyüklüğünde meydana geldi.

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1950
6.02.2023 15:48
Allah uzun ömür versin, bu mucize ama mucizeler milyonda bir olur, önce tedbir şart  
 
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