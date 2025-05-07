Miniklerden atık defilesi! Çöp poşetinden kıyafet tasarladılar

Melikgazi ilçesindeki Nermin Eminoğlu Anaokulu'nda görevli öğretmen Elif Arkalı, öğrencilerine çevre bilinci kazandırmak için "Yeşil Seçenekler Hayatı İleri Taşır" isimli proje hazırladı.

Avrupa Birliği'nden (AB) destek alan ve Romanya'daki bazı okullarda da uygulanmaya başlayan proje kapsamında; çöpe atılmak üzere ayrılan pet şişe, eski deri, bez çanta, gazete kupürü ve çöp poşetinden oluşan birçok atık kıyafete dönüştürüldü. Velilerin de desteği ile hazırlanan şapka, etek, yağmurluk ve ceket gibi kıyafetleri giyen 16 öğrenci, okul bahçesinde defileye çıktı. Öğrenciler yaptıkları gösteri ile beğeni topladı.

'GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİNİ ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Elif Arkalı, "Geri dönüşüm üzerine 5 ortakla yürüttüğümüz bir projemiz var. 5 ortaktan 2'si Romanya'dan katılıyor. Bu projeyle beraber çocuklarımıza geri dönüşümün önemini, karbon ayak izini neden azaltmalıyızın önemini anlatmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de elimizden geldiği kadar daha önce kullandığımız ama atılacak olarak değerlendirdiğimiz malzemeleri kullanmaya gayret gösterdik. Kostümlerimizi 16 öğrencimizle yaptık. Kostümlerimiz içinde pet şişeler, kullanılmış eski deriler, bez çantaların yırtılanları, gazete kağıtları, eski yırtık çıkan çöp poşetlerimiz hatta süpürge borusu, folyolar ve kartonlarımız var. Yapılan kostümlerin hiçbirinde ellerinden geldiği kadar yeni malzeme kullanmamaya çalıştılar. Evlerindeki düğmeler, boncuklar ve çocukların da ellerinin değdiği kostümlerle yapıldı" dedi.