Hz. Muhammed'in Mekke'den Kudüs'e, oradan semaya yükselip Allah'la buluştuğuna inandıkları mübarek gece olan Miraç Kandili’nde Müslümanlar dualar ve namazlarla kandili ibadet ederek geçirmeyi planlıyor. Peki, Miraç Kandili’nde hangi dualar okunur? Miraç Kandili’nde nasıl dua etmeliyiz?

MİRAÇ KANDİLİ’NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Miraç Kandili, Müslümanlar için özel bir gece olduğu için bu gecede yapılan duaların özel bir önemi vardır. İslam geleneğine göre Miraç Kandili'nde şu duaların edilmesi tavsiye ediliyor:

Miraç Kandili Duası:

"Allah'ım! Bu mübarek gecenin feyziyle, rahmetiyle, mağfiretiyle bize lütuf ve ihsan eyle. Günahlarımızı affet, kalplerimizi nurlandır, yollarımızı hayırla doldur. Bize sıhhat, afiyet, huzur ve mutluluk ver. Yarınlarımızı da Miraç Kandili gibi feyizli kıl. Amin."

İstiğfar Duası:

"Estağfirullah el-Azim ve etûbû ileyh."

Salavat-ı Şerife:

"Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammed."

Ayet-el Kürsi Okuma:

Miraç Kandili'nde Ayet-el Kürsi'nin okunması da tavsiye edilir.

Yasin-i Şerif Okuma:

"Yasin-i Şerif" okumak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) olan sevgi ve özlemin ifadesi olarak Miraç Kandili'nde sıkça tercih edilen bir ibadettir.

Dua ve İstiğfarlar:

Miraç Kandili, kişinin içten geldiği şekilde Allah'a dua etmesi için önemli bir fırsattır. Kişisel dualar ve istiğfarlar, bu gecede Allah'a yönelmek için kullanılabilir.

Bu duaların yanı sıra, kişinin kendi içtenlik ve samimiyetiyle Allah'a yönelerek dileklerini ifade etmesi de önemlidir.

Miraç Kandili, manevi bir temizlik, ibadet ve dua ile geçirilmeli, günahların affı ve hayırların artması için Allah'a yönelme fırsatı olarak değerlendirilmelidir.