'Miras' kavgası cinayetine 2 tutuklama

Denizli’de miras yüzünden akrabaları tarafından sopayla öldürülen Mehmet Deniz’in (43) katil zanlısı olan 5 kişiden Emrah Y. (27) ve eşi Gül Yağmur Y. (31) tutuklanırken, diğer 3 kişi serbest bırakıldı.

KAYNAK: DHA
'Miras' kavgası cinayetine 2 tutuklama

Olay, 30 Kasım’da Çameli ilçesinin Taşçılar Mahallesi’nde saat 20.00 civarında gerçekleşti. Mehmet Deniz, ağabeyi A.D. (64), eşi F.D. (52), kızları Y.D. (25), Gül Yağmur Y. ve damadı Emrah Y. ile miras nedeniyle çıkan tartışmada akrabaları tarafından sopayla darp edildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Çameli Devlet Hastanesi’ne götürülen Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan 5 şüpheli, Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Göcek Mahallesi’nde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden Gül Yağmur Y. ve eşi Emrah Y. tutuklanırken, diğer 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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