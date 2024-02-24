Misafir olduğu evde çıkan yangında öldü

Kaynak: AA
Misafir olduğu evde çıkan yangında öldü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yangın çıkan evde 26 yaşındaki kadın ölü bulundu. Evde misafir olduğu öne sürülen kadının cenazesi otopsiye gönderildi.

Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 5 katlı apartmanın 3. katında, bugün meydana gelen yangın büyük bir üzüntüye neden oldu. Henüz tespit edilemeyen bir nedenle başlayan yangına, olayın ihbar edilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla müdahale etti. İtfaiye ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde yangını kontrol altına almayı başardılar.

Ancak yapılan incelemeler sonucunda, dairede bulunan Güldeniz Aşçı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Aşçı'nın, Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet ettiği ve bir kuaförün yanında çalıştığı, evde ise misafir olarak bulunduğu öğrenildi.

Evin sahibi C.S, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinde kiracı olarak kalan iki kardeşin sabah erken saatlerde işe gittiğini, Güldeniz Aşçı'nın ise kahvaltı hazırlamak için eve geleceğini söylediğini belirtti. Ancak yangının neden çıktığı henüz netlik kazanmamış durumda. Yangının tam olarak nasıl başladığına dair detaylı incelemeler devam ediyor.

Son Haberler
Kontrolden çıkan otomobil motosikletli iki çocuğu hayattan kopardı Gündem
Kontrolden çıkan otomobil motosikletli iki çocuğu hayattan kopardı
Kadın girişimciler için mentorluk programı başladı Ekonomi
Kadın girişimciler için mentorluk programı başladı
Tokat'ta korkutan yangın Yaşam
Tokat'ta korkutan yangın
Mesai saatleri düşüyor mu? Çalışan herkesi ilgilendiren açıklama Bakan Işıkhan'dan geldi Gündem
Mesai saatleri düşüyor mu? Çalışan herkesi ilgilendiren açıklama Bakan Işıkhan'dan geldi
5,5 kilo kaçak tütün ele geçirildi Yaşam
5,5 kilo kaçak tütün ele geçirildi
İzmir'de 79 bin litre kaçak alkol ele geçirildi Gündem
İzmir'de 79 bin litre kaçak alkol ele geçirildi
Erdoğan 'Verilmiş sadakamız varmış' Gündem
Erdoğan 'Verilmiş sadakamız varmış'