Misafir olduğu evde çıkan yangında öldü

Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 5 katlı apartmanın 3. katında, bugün meydana gelen yangın büyük bir üzüntüye neden oldu. Henüz tespit edilemeyen bir nedenle başlayan yangına, olayın ihbar edilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla müdahale etti. İtfaiye ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde yangını kontrol altına almayı başardılar.

Ancak yapılan incelemeler sonucunda, dairede bulunan Güldeniz Aşçı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Aşçı'nın, Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet ettiği ve bir kuaförün yanında çalıştığı, evde ise misafir olarak bulunduğu öğrenildi.

Evin sahibi C.S, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinde kiracı olarak kalan iki kardeşin sabah erken saatlerde işe gittiğini, Güldeniz Aşçı'nın ise kahvaltı hazırlamak için eve geleceğini söylediğini belirtti. Ancak yangının neden çıktığı henüz netlik kazanmamış durumda. Yangının tam olarak nasıl başladığına dair detaylı incelemeler devam ediyor.