Mışıl mışıl uyutan meyveler ortaya çıktı! Üstelik de sabahları dipçik gibi yapıyor

Sağlıklı bir uyku, zihinsel ve fiziksel sağlığın temel taşlarından biri. Ancak modern yaşamın stresi ve düzensiz alışkanlıklar, kaliteli uykuyu zorlaştırabildi.

Son bilimsel araştırmalar, belirli meyvelerin uyku kalitesini artırarak sabahları daha dinç ve enerjik uyanmayı sağladığını gösterdi.

Uzmanlar, bu meyvelerin içerdiği besin maddelerinin, uyku düzenleyici hormonlar ve sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler yarattığını belirtti.

İşte gece mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak ve sabahları tazelenmiş hissettirecek o meyveler...

Kivi: Doğanın Uyku İlacı

Kivi, uyku kalitesini artırmada en etkili meyvelerden biri olarak öne çıktı. Tayvan’daki Taipei Tıp Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, dört hafta boyunca yatmadan bir saat önce iki kivi tüketen yetişkinlerin, uyku başlangıç süresini kısalttığı, daha uzun süre uyuduğu ve uyku verimliliğinin arttığı gözlemlendi.

New York’ta faaliyet gösteren beslenme uzmanı Amy Shapiro, “Kivinin yüksek serotonin ve antioksidan içeriği, melatonin üretimini destekleyerek uykuya dalmayı kolaylaştırıyor” dedi. Ayrıca kivi, C vitamini ve folat gibi besinlerle bağışıklık sistemini güçlendiriyor, böylece genel sağlık üzerinde de olumlu etkiler sundu.

Bahar kabusuna son verecek dört doğal besin! Rahat nefes alacaksınız

Kiraz: Melatonin Deposu

Tart kiraz (Montmorency kirazı), melatonin içeriğiyle uyku dostu meyveler arasında başı çekti.

Avrupa Beslenme Dergisi’nde yayımlanan bir çalışmada, bir hafta boyunca günde iki kez bir bardak tart kiraz suyu tüketenlerin melatonin seviyelerinde belirgin bir artış olduğu ve uyku sürelerinin uzadığı saptandı.

Kanada’daki Foodess’in kurucusu, diyetisyen Jennifer Pallian, “Tart kiraz, kasları gevşeterek daha derin ve kesintisiz bir uyku sağlıyor” dedi. Taze kiraz bulmak zor olsa da, şekersiz kiraz suyu veya dondurulmuş kiraz, aynı faydaları sunabilir.

Genç cildi besleyen beş besin! Kırışıklıkları silen doğal çözümler

Ananas: Melatonin ve Sindirim Desteği

Ananas, melatonin içeriğiyle uyku düzenini destekleyen bir diğer tropikal meyve. Journal of Agricultural and Food Chemistry’de yayımlanan bir araştırmaya göre, ananas tüketenlerde melatonin seviyeleri %266 oranında arttı.

Shapiro, “Ananastaki bromelain enzimi, sindirimi kolaylaştırarak gece rahatsızlıklarını önlüyor ve bu da uyku kalitesini artırıyor” dedi.

Muz: Doğanın Sakinleştiricisi

Muz, “doğanın uyku hapı” olarak anıldı. Uyku uzmanı Dr. Michael Breus, muzun magnezyum, potasyum ve triptofan içeriğiyle uykuya geçişi kolaylaştırdığını belirtti.

Triptofan, serotonin ve melatonin üretimini teşvik ederek sakin bir uyku ortamı hazırladı. İngiltere’deki Surrey Üniversitesi’nden uyku uzmanı Dr. Sophie Bostock, “Muzdaki magnezyum, kasları gevşeterek gece kramplarını önlüyor ve sabahları daha dinç uyanmayı destekliyor” dedi. Bir orta boy muz, yatmadan önce ideal bir atıştırmalık.

Portakal: Stresi Azaltan Vitamin Deposu

Portakal, genellikle sabahları tüketilse de, uyku kalitesine katkıda bulunabildi. New York’ta çalışan diyetisyen Robin Barrie Kaiden, “Portakaldaki yüksek C vitamini, stres hormonu kortizolü düşürerek vücudun rahatlamasına yardımcı olur” dedi. Ayrıca B6 vitamini, triptofanın serotonine dönüşümünü destekledi.

Bir bardak taze sıkılmış portakal suyu veya bir orta boy portakal, akşam saatlerinde hafif bir uyku desteği sağlayabilir.

Üzüm: Antioksidan ve Melatonin Kaynağı

Kırmızı ve mor üzümler, melatonin içeriğiyle uyku kalitesini artırdı. Kaiden, “Üzümler, yüksek su içeriği ve lif sayesinde sindirimi rahatlatırken, antioksidanlarla stresi azaltıyor” dedi.

Bir fincan taze üzüm, yatmadan önce hem lezzetli hem de uyku dostu bir seçenek.

Elma: Kan Şekerini Dengeleyen Atıştırmalık

Elma, lif ve doğal şeker içeriğiyle kan şekeri seviyesini dengede tutarak gece uyanmalarını önledi.

New York’taki Sleep Better NY’den uyku uzmanları, “Bir elma, gece boyunca enerji dalgalanmalarını engelleyerek daha kesintisiz bir uyku sağlıyor” dedi. Elmayı dilimleyerek veya bir avuç fındıkla birlikte tüketmek, sabah dinçliğini artırabilir.

BİLİMSEL DESTEK VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Finlandiya’daki Helsinki Üniversitesi’nden yapılan bir araştırma, 7-9 saat uyuyan “normal uyuyan” bireylerin günde ortalama 463 gram meyve ve sebze tükettiğini ve bu kişilerin uyku kalitesinin daha yüksek olduğunu gösterdi.

ABD’deki Michigan Üniversitesi’nden Dr. Sudha Tallavajhula, “Yetersiz uyku, kolay ve işlenmiş gıdalara yönelmeye neden olabilir. Ancak meyve ve sebze ağırlıklı beslenme, uyku düzenini destekliyor” dedi. Ayrıca, meyvelerdeki melatonin, triptofan ve antioksidanlar, inflamasyonu azaltarak sinir sistemini sakinleştiriyor ve circadian ritmi düzenledi.

Kalbi ve kasları güçlendiren besin! Sofralardaki gizli kahraman

NASIL TÜKETMELİ?

Uzmanlar, bu meyveleri yatmadan 1-2 saat önce hafif bir atıştırmalık olarak tüketmeyi önerdi.

Aşırıya kaçmamak önemli; bir veya iki porsiyon meyve, genellikle yeterli. Dr. Bostock, “Meyveleri taze tüketmek, hem besin değerlerini korur hem de sindirimi kolaylaştırır” dedi. Şekerli meyve suları veya işlenmiş gıdalardan kaçınmak, uyku kalitesini olumsuz etkileyebilecek şeker piklerini önledi.

DOĞAL BİR UYKU REÇETESİ

Meyveler, sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlıklı bir uyku için güçlü birer müttefik.

Kivi, kiraz, ananas, muz, portakal, üzüm ve elma gibi meyveler, bilimsel olarak kanıtlanmış faydalarıyla gece huzurunu ve sabah dinçliğini destekledi.

Uzmanlar, düzenli bir uyku rutiniyle birlikte bu meyveleri diyetinize eklemenin, genel sağlığınızı da iyileştireceğini vurguladı. Daha iyi bir uyku ve enerjik sabahlar için, bu akşam bir kivi veya muzla başlayabilirsiniz.