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Taraftarın telefonunu 'VAR' olarak kullandı, hakemlikten atıldı

Mısır 2. Ligi'nde hakem Mohamed Farouk'un yaptığı hareket pahalıya patladı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 09:46
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Mısır 2. Ligi'nde eşi benzeri görülmemiş olay

Taraftarın telefonunu 'VAR' olarak kullandı, hakemlikten atıldı
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Mısır 2. Ligi'nde oynanan mücadelede eşi benzeri görülmemiş bir olay meydana geldi.

Suez SC ile Al-Nasr arasında oynanan maçta hakem ilginç bir karar aldı. 

Hakem Mohamed Farouk ve ekibi karşılaşmada bir taraftarın cep telefonundan 90. dakikada gelen ve skoru 2-2 yapan golü inceledi.

Hakem ilk olarak pozisyona gol kararı verdi, ancak telefondan izlediği görüntü sonrası golü iptal etti.

PROTESTO EDİLDİ
Hakem pozisyonu elle oynama gerekçesiyle iptal etti ve kısa süre içinde Suez skoru 3-1'e getirerek maçı kazandı. Al-Nasr ekibi yaşananları protesto etti. 

FUTBOL FEDERASYONUNDAN TARİHİ CEZA
Mısır 2. Ligi'nde VAR sistemi bulunmuyor. 

Mısır Futbol Federasyonu yaşanan olay üzerine hakem Farouk'a süresiz olarak maç vermeme kararı aldı. 

 

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