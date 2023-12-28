Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah Kahire’de görüştü

Kaynak: İHA
Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah Kahire’de görüştü
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır’ın başkenti Kahire’de bir görüşme gerçekleştirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır’ın başkenti Kahire’deki El İttihadiye Sarayı'nda ikili temas gerçekleştirdi. İki ülkenin lideri, Gazze için çok büyük öneme sahip insani yardımların Gazze’ye girebilmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu.

Görüşmeye ilişkin Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İki lider, Filistin davasını sona erdirmeye ya da Filistinlileri toprakları dışında veya ülke içinde yerlerinden etmeye yönelik tüm girişimleri tamamen reddettiklerini teyit ederek, uluslararası toplumun uygulanması için zorlanması gereken tek çözümün acil ateşkes ve insani yardımlar olduğunu belirttiler" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada İsrail ve Filistin için "adil ve kapsamlı bir çözüm" çağrısı yapılarak, söz konusu çözümün 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını da içermesi gerektiği özellikle vurgulandı.

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