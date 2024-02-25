Mis gibi kokan ve o güzel rengiyle iştah açan mısır ekmeği tarifi sizlerle.

MALZEMELER:

- 10 su bardağı mısır unu

- Yarım su bardağı un

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 2 tatlı kaşığı şeker

- 1 paket kabartma tozu (elenmiş)

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- 5 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI:

Sıvı yağ ve mısır unu hariç bütün malzemeler bir karıştırma kabına alınır ve karıştırılır. Tüm malzemeler iç içe geçtiğinde unun ortası açılır ve boşluğa sıvı yağ ve 1 su bardağı sıcak su dökülür. Kaşık yardımıyla karıştırıldıktan sonra yavaş yavaş suyun devamı da karışıma eklenir ve yoğurulur.

Hamurun kıvamının kurabiye hamurundan daha cıvık bir kıvamda olması gerekir. Hamur kıvam almaya başlatınca biraz daha su eklenir ve yaklaşık 5, 6 dakika yoğurulmaya devam edilir. Hamur istenilen kıvama geldiğinde bir tepsiye koyulur ve elle düzeltilerek şekil verilir.

Daha sonra bıçak ile istediğin boyutta kesebilirsiniz. Hamurun üzerine hafifçe un serpilerek önceden ısıtılmış 190 derece fırında altı üstü kızarana kadar yaklaşık 1 saat pişirilir.

Afiyet olsun.