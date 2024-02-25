Mısır ekmeği tarifi

Kaynak: Haber Merkezi Züleyha Öncü
Mısır ekmeği tarifi
Karadeniz mutfağında hemen hemen her yemeğe eşlik eden mısır ekmeği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Sizin için hazırladığımız tarifte tüm detaylarıyla öğrenebilirsiniz?

Mis gibi kokan ve o güzel rengiyle iştah açan mısır ekmeği tarifi sizlerle.

MALZEMELER:

- 10 su bardağı mısır unu

- Yarım su bardağı un

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 2 tatlı kaşığı şeker

- 1 paket kabartma tozu (elenmiş)

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- 5 su bardağı sıcak su

maxresdefault-001.jpgYAPILIŞI:

Sıvı yağ ve mısır unu hariç bütün malzemeler bir karıştırma kabına alınır ve karıştırılır. Tüm malzemeler iç içe geçtiğinde unun ortası açılır ve boşluğa sıvı yağ ve 1 su bardağı sıcak su dökülür. Kaşık yardımıyla karıştırıldıktan sonra yavaş yavaş suyun devamı da karışıma eklenir ve yoğurulur.

Hamurun kıvamının kurabiye hamurundan daha cıvık bir kıvamda olması gerekir. Hamur kıvam almaya başlatınca biraz daha su eklenir ve yaklaşık 5, 6 dakika yoğurulmaya devam edilir. Hamur istenilen kıvama geldiğinde bir tepsiye koyulur ve elle düzeltilerek şekil verilir.

snapinsta-app-310355073-116617804529796-1113090934606975958-n.jpgDaha sonra bıçak ile istediğin boyutta kesebilirsiniz. Hamurun üzerine hafifçe un serpilerek önceden ısıtılmış 190 derece fırında altı üstü kızarana kadar yaklaşık 1 saat pişirilir.

Afiyet olsun.

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