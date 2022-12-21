Bu besin meğer zehir saçıyormuş. Sabahları hayat kurtardığını sanıyorduk

Mısır gevrekleri pratik olduğu için özellikle sabahları çokça tüketiliyor. Çocuklardan yetişkinlere tüm yaş grupları mısır gevreklerini tüketiyor. Mısır gevreklerinin ayrıca türleri de bulunuyor.

Ancak mısır gevrekleri sanıldığı kadar sağlıklı değil.

Uzmanlar mısır gevreğinde besin değerlerinin düşük olduğunu söylüyor. Mısır gevreğinin tokluk hissinin vermesinin sebebi de düşük lif oranı içermesi.Muhtemelen gevreği yedikten kısa süre sonra tekrar acıkacaksınız.

Elde edilen bilgilere göre, bu gevrekler kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiliz Kalp Vakfı, tam tahıllı bir tahıl olarak mısır gevreğinin tek başına yenildiğinde kahvaltı için iyi bir seçim olmadığını öne sürüyor.

MEĞER ZEHİR SAÇIYOR

Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'nda beslenme profesörü olan Dr. Frank Hu, ilave şeker alımının daha yüksek tansiyon, inflamasyon, kilo alımı, diyabet ve yağlı karaciğer hastalığı gibi etkileri olduğunu kabul ediyor. Hepsi "kalp krizi ve felç riskinin artması" ile bağlantılıdır. Mısır gevreği ayrıca yüksek bir glisemik indekse sahiptir. Bu diyabetle savaşan herkes için iyi değildir.

Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü'ne göre, yoğun şekilde işlenmiş gıdaların tüketimi söz konusu olduğunda birçok sağlık riski vardır. Bazıları kanser riskini artırabilir. Ağır şekilde işlenmiş gıdalar genellikle gıdanın tadını daha iyi hale getiren sağlıksız seviyelerde ilave yağ, şeker ve sodyum içerir, ancak bunların çok fazlası ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Obezite, diyabet, kalp hastalığı ve yüksek tansiyon sağlık sorunlarından bazılarıdır.

KALORİSİ ÇOK

Uluslararası Davranışsal Beslenme ve Fiziksel Aktivite Dergisi, yüksek kalorili gıdaların tüketiminin kilo alımına neden olabileceğini paylaştı. Plos One'a göre, muhtemelen HFCS yoluyla artan fruktoz tüketiminin metabolik düzensizliği tetikleyebileceğini gösteren bir kanıt var.