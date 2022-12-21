21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bu besin meğer zehir saçıyormuş. Sabahları hayat kurtardığını sanıyorduk

Bu besin meğer zehir saçıyormuş. Sabahları hayat kurtardığını sanıyorduk

Özellikle sabahları hayat kurtaran alternatif kahvaltı gibi görünen mısır gevrekleri kalp sağlığını riske atıyor. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 12:16
Takip Et

Mısır gevreğinin zararları neler? Mısır gevrekleri zehir saçıyor

Bu besin meğer zehir saçıyormuş. Sabahları hayat kurtardığını sanıyorduk
+
Aa
-

Mısır gevrekleri pratik olduğu için özellikle sabahları çokça tüketiliyor. Çocuklardan yetişkinlere tüm yaş grupları mısır gevreklerini tüketiyor. Mısır gevreklerinin ayrıca türleri de bulunuyor.

Ancak mısır gevrekleri sanıldığı kadar sağlıklı değil.

Uzmanlar mısır gevreğinde besin değerlerinin düşük olduğunu söylüyor. Mısır gevreğinin tokluk hissinin vermesinin sebebi de düşük lif oranı içermesi.Muhtemelen gevreği yedikten kısa süre sonra tekrar acıkacaksınız.

Elde edilen bilgilere göre, bu gevrekler kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiliz Kalp Vakfı, tam tahıllı bir tahıl olarak mısır gevreğinin tek başına yenildiğinde kahvaltı için iyi bir seçim olmadığını öne sürüyor.

MEĞER ZEHİR SAÇIYOR

Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'nda beslenme profesörü olan Dr. Frank Hu, ilave şeker alımının daha yüksek tansiyon, inflamasyon, kilo alımı, diyabet ve yağlı karaciğer hastalığı gibi etkileri olduğunu kabul ediyor. Hepsi "kalp krizi ve felç riskinin artması" ile bağlantılıdır. Mısır gevreği ayrıca yüksek bir glisemik indekse sahiptir. Bu diyabetle savaşan herkes için iyi değildir.

Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü'ne göre, yoğun şekilde işlenmiş gıdaların tüketimi söz konusu olduğunda birçok sağlık riski vardır. Bazıları kanser riskini artırabilir. Ağır şekilde işlenmiş gıdalar genellikle gıdanın tadını daha iyi hale getiren sağlıksız seviyelerde ilave yağ, şeker ve sodyum içerir, ancak bunların çok fazlası ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Obezite, diyabet, kalp hastalığı ve yüksek tansiyon sağlık sorunlarından bazılarıdır.

KALORİSİ ÇOK

Uluslararası Davranışsal Beslenme ve Fiziksel Aktivite Dergisi, yüksek kalorili gıdaların tüketiminin kilo alımına neden olabileceğini paylaştı. Plos One'a göre, muhtemelen HFCS yoluyla artan fruktoz tüketiminin metabolik düzensizliği tetikleyebileceğini gösteren bir kanıt var.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
2
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
3
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
4
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
6
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
7
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Ümraniye'de depo yangını
﻿Ümraniye'de depo yangını
﻿Ümraniye'de depo yangını
﻿Doktor saldırganı suç makinesi adliyeye sevk edildi
﻿Doktor saldırganı suç makinesi adliyeye sevk edildi
﻿Doktor saldırganı suç makinesi adliyeye sevk edildi
﻿NBA'de Batı'nın yeni lideri belli oldu
﻿NBA'de Batı'nın yeni lideri belli oldu
﻿NBA'de Batı'nın yeni lideri belli oldu
﻿Gripte korkutan artış
﻿Gripte korkutan artış
﻿Gripte korkutan artış
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.