Mısır kansere karşı koyar mı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatma Demirkaya
Mısır kansere karşı koyar mı
Mısırın çok az bilinen yararları şaşkına çeviriyor. İşte ayrıntılar...

Mısır çok nemli iklim olan bölgelerde yetişiyor. Pek çoğumuzda özellikle yaz aylarında yemeden edemiyoruz. Haşlanmışı da, mangalda olanı da adeta insanı keyiften uçuruyor...

Mısır tam anlamıyla bir enerji deposu. Peki, mısır sağlığımız için ne kadar önemli? İşte o sorunun yanıtı

Yüksek oranda lif içeriyor.
Sindirim rahatsızlıklarından cilt rahatsızlıklarına kadar birçok yararı bulunuyor. Uzmanlar özellikle spor yapanlara performanslarını arttırabilmeleri öneriyor.

MISIRIN DİĞER YARARLARI:

İçerdiği çözünebilir lifler ile birlikte sindirimi büyük oranda kolaylaştırıyor, ağırsakların daha sağlıklı çalışmasını sağlıyor.


Beta-karoten ve A vitamini bakımından en zengin besinlerden biri; düzenli tüketildiğinde göz hastalıklarının oluşmasını engelliyor.

Yüksek oranda doymamış yağ içermekte, bu özelliği ile kötü kolesterolün yükselmesini engelliyor.

Tümörlü hücrelerin oluşmasını dolayısıyla kanser riskini azaltıyor.


B12 bakımından oldukça zengin, bu sayede kandaki hücrelerin yenilenmesini sağlıyor.

Kansızlığın önünü kesiyor.


Alzheimer hastalığının yaşanmasını engelliyor.


İçerdiği karbonhidrat sayesinde vücudun ihtiyacı olan enerjisini karşılıyor.


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