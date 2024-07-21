Mısır tatili gitmeden kabusa döndü! 97 kişi saatlerce çile çekti

Yaz tatilini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, acentelere koşarak turlar hakkında bilgi alıyor. Vatandaşlar, kendilerine uyan tur paketlerini satın alarak tatillerin keyfini çıkarıyor. Ancak bu kez çeşitli turizm acentelerinden 4 gün 5 gece Mısır Turu satın alan çok sayıda vatandaş sürekli ertelenen uçuş nedeniyle mağdur oldu.

Türkiye'nin çeşitli illerinden İstanbul'a gelen ve cuma akşam 23.00'den bu yana İstanbul Havalimanı'nda uçak saatini bekleyen 97 kişi, yabancı bir havayolu ve tur paketi satın aldıkları turizm acentelerinin ilgisizliğinden yakındı. Sabah erken saatlerde Tailwind Havayolları ile Mısır'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen çok sayıda vatandaşa ilk olarak uçuşun bir saat ertelendiği bilgisi verilirken, belirtilen saat gelmesine rağmen uçuşu gerçekleşmedi.

97 KİŞİ OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Havayolu şirketi veya ilgili acenteler tarafından yolculara herhangi bir bilgilendirme yapılmazken, vatandaşlar yaşanan gecikmelere tepki gösterdi. Bunun üzerine 97 kişi, yetkililer tarafından bir otele yerleştirildi.

12 SAAT SONRA NEFES ALDILAR

Aç ve susuz bir şekilde havalimanında uzun süre bekleyen vatandaşlar, otele gidince çile yaşadı. Otele nakledilen vatandaşlar otelin hazırlıksız olması nedeniyle bir mağduriyet daha yaşarken, odaların hazırlanmasını bekledi. Aralarında çocuklarında bulunduğu 97 kişi 12 saat sonra rahat bir nefes alabildi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Yerleştirildikleri otelde uçuş saatini beklemeye başlayan vatandaşlara ilk olarak 20.30'da ardından ise 23.15'te uçuşun gerçekleştirileceği bilgisi iletilirken, yaklaşık 18 saattir Mısır'a gitmek için bekleyen vatandaşlar yaşananlara tepki gösterdi. Vatandaşlar, gecikme nedeniyle otel rezervasyonlarının da iptal olma tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını söylerken, yaşananlara tepki gösteren Özgür Akar adlı vatandaş, “97 kişiyiz ve 20 ye yakın farklı acenteden bilet alındı. Ama sabah havalimanına geldiğimizde uçak iptal oldu ve bununla ilgili bize hiçbir bilgi verilmedi. Havalimanında mağdur olduk. Mağduriyetimizi kimseye anlatamadık. Bankoda görevli insanlar kaçtı gitti. Biz havalimanında sesimizi yükselttikten sonra bir takım görevliler geldi. Tur otobüsleri ayarlandı onu da eksik ayarladılar. Orda da bir mağduriyet yaşandı” diye konuştu.

"GÖREVLİLER HİÇ KİMSE NET CEVAP VERMEDİLER"

Türkiye'nin birçok ili ve yurt dışından gelerek tura katılmak için havalimanında bekleyenler olduğunu aktaran Akar, “Bu tura katılanlardan Şırnak, Antep, Antalya, Adana, Mersin, Ankara, Tekirdağ'dan Türkiye'nin birçok yerinden ve yurt dışından gelen insanlar var. Hepsi mağdur oldu. Mağduriyet sadece bu değil, birde Mısır'a gittikten sonra Kahire'ye gidecek olanlar, başka turlara katılacak olanlar var. Hepsi iptal oldu, mağdur oldular. Görevliler hiç kimse net cevap vermediler, dalga geçer gibi değişik saatlerde kalkış olacağını söylediler. En son öğrendiğimizde akşam 19.00 dediler, sonra 20.00 oldu, şu an 23.00 oldu” dedi.

"GÖÇMENLER GİBİ ÇOK ZOR ŞARTLARDA KAHVALTIMIZI ETTİK"

Uzun bekleyişin ardından bazı yetkililerin gelerek bekleyenleri yakında bulunan bir otele yerleşmelerini sağladığını belirten Özgür Akar, sorunların bura da devam ettiğini söyledi. Akar, “Bizim baskın çıkmamız neticesinde bizi yakın civarda ki bir otele yerleştirdiler. Ama otelde hazırlıksızdı. Buraya geldik, göçmenler gibi çok zor şartlarda kahvaltımızı ettik. Otelde yer sıkıntısı vardı. Odaların boşaltılmasını bekledik, şu anda hala bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"BİR PARA İADESİ YAPILMASI LAZIM"

Acentelerin yaşanan sorunlara ilgisizliğinden yakınan Akar, “Tur firmaları da bunun için bize bir şey yapmadılar. Dönüşte sağlamıyorlar. Onlar da anladığımız kadarıyla ağız birliği yapmışlar herkese aynı cevabı veriyorlar. Sorumluluğu almıyor, hepsi sorumluluktan kaçıyor. 4 gece 5 günlük bir tur, herkesin birer günü yandı. Şu anda ikinci güne de sarkacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bununla ilgili bir para iadesi yapılması lazım, telafi yapılması lazım, bunun için haklarımızın olmadığın söylüyorlar. Bakalım nasıl sonuçlanacak bizde cevap bekliyoruz, yardım istiyoruz” açıklamasında bulundu.