Mısır’da çöken 13 katlı binada 1 ölü, 8 kayıp

Mısır’ın İskenderiye kentinin Sidi Bishr semtinde çöken 13 katlı bir binada bilanço netleşmeye başladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Hossam Abdel Ghaffar yaptığı açıklamada, binanın enkazından Sudan vatandaşı olan 1 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını aktararak, yaralı sayısının 8’e yükseldiğini ifade etti.

Enkazda arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, 8 kişiden haber alınamadığı açıklandı.

Binanın çöktüğü anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. (İHA)