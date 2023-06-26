Mısır’da çöken 13 katlı binada 1 ölü, 8 kayıp

Mısır’da çöken 13 katlı bir binada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişiden haber alınamıyor.

Mısır’da çöken 13 katlı binada 1 ölü, 8 kayıp

Mısır’ın İskenderiye kentinin Sidi Bishr semtinde çöken 13 katlı bir binada bilanço netleşmeye başladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Hossam Abdel Ghaffar yaptığı açıklamada, binanın enkazından Sudan vatandaşı olan 1 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını aktararak, yaralı sayısının 8’e yükseldiğini ifade etti.

Enkazda arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, 8 kişiden haber alınamadığı açıklandı.

Binanın çöktüğü anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. (İHA)

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