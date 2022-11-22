Gizem Karaca'dan 'Atın beni çöllere' paylaşımı. Sevgisini bu sözlerle dile getirdi

Aralarında gazetecilerin de bulunduğu bir grupla Mısır'ın gözde tatil merkezlerinden birine giden Gizem Karaca, Instagram hesabı üzerinden yaptığı kısa tatile dair keyifli kareler ve videolar paylaştı.

Türkiye'ye dönmesinin üzerinden sadece 10 saat geçmiş olmasına rağmen bu çöl turunu özlediğini söyleyen Karaca, duyduğu özlemi bir Kayahan şarkısı olan 'Atın beni denizlere'ye atfen 'Atın beni desertlere' (çöllere) sözleriyle dile getirdi ve "Yaşadığım en keyifli deneyimlerden biriydi!" ifadelerini kullandı.

ÇÖL SAFARİSİ YAPTI

Karaca'nın yaptığı paylaşımlar arasında özel araçlarla çöl safarisi yaptığı görülürken aynı zamanda bölgeye özgü yemeklerden birisi için ocağın üzerine hamur atarken görülüyor.