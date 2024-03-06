Mısır'dan hem faiz artışı hem de devalüasyon kararı

Mısır Merkez Bankası bu sabah faizleri 600 baz puan artırırken döviz kurunda da yüzde 45'lik devalüasyona imza attı. Banka, karaborsa kuru ile resmi kuru birleştirmek üzere dövizi serbest bıraktığını açıkladı.