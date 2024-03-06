Mısır'dan hem faiz artışı hem de devalüasyon kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Mısır'dan hem faiz artışı hem de devalüasyon kararı
Mısır Merkez Bankası bu sabah faizleri 600 baz puan artırırken döviz kurunda da yüzde 45'lik devalüasyona imza attı. Banka, karaborsa kuru ile resmi kuru birleştirmek üzere dövizi serbest bıraktığını açıkladı.

Mısır'dan peş peşe ekonomik kararlar. Mısır Merkez Bankası devalüasyon kararına imza atarken, politika faizini de 600 baz puan birden artırdı. Böylece politika faizi Mısır'da 27,25'e yükseldi.

Mısır, bu kararlarla birlikte Uluslararası Para Fonu IMF'nin yeni kredi için şart koştuğu "sabit kurdan dalgalı kur rejimine geçiş" adımı attı.

Dolar-Mısır lirası kuru alınan kararlarla birlikte 30,9'dan kademeli olarak 44,7'ye yükseltildi. Paritede böylece yaklaşık yüzde 45'lik artış yaşandı.

Mısır Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, döviz kurunun piyasa tarafından belirlenmesine izin vereceğini belirtti. Paralel kur ile resmi kurun aynı seviyede buluşması yoluyla tek kura geçişin hedeflendiğini belirtti.

Mısır'daki devalüasyon kararıyla birlikte ülkede son iki yılda yapılan dördüncü devalüasyon olarak kayıtlara geçti. Mısır'da yıllık tüketici enflasyonu yaklaşık yüzde 30 seviyesine kadar yükselmişti.

BAE'nin 35 milyar dolarlık yatırım kararı ve nakit döviz gönderme kararlarıyla birlikte karaborsa döviz kuru 60'lı seviyelerden 40'lı seviyelere gerilemişti.

İlgili Haberler
Hava yastıklarının yerine konulanı görünce şoke oldu! 6 ay önce 700 bin TL'ye aldı tamirciden çıkamadı
Oy pusulası 1 metre olacak. Neredeyse çarşaf gibi Zarfa sığmayacak
Son Haberler
Ali Koç kameraların önünde açıkladı Spor
Ali Koç kameraların önünde açıkladı
Aydın’da motosiklet kazası Yerel Haberler
Aydın’da motosiklet kazası
Yangında can pazarı. Mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı Gündem
Yangında can pazarı. Mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı
Hyundai gemileri yaktı. Mart ayında 220 bin TL indirdi Otomotiv
Hyundai gemileri yaktı. Mart ayında 220 bin TL indirdi
Kassandra seçim sonuçlarını 25 gün önceden açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de anket şirketleri şok yaşayacak Gündem
Kassandra seçim sonuçlarını 25 gün önceden açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de anket şirketleri şok yaşayacak
Murat Kurum: İstanbul'da kadınlar hesap soracak Siyaset
Murat Kurum: İstanbul'da kadınlar hesap soracak
Tekirdağ'da 12 kişi uyuşturucudan yakalandı Yerel Haberler
Tekirdağ'da 12 kişi uyuşturucudan yakalandı