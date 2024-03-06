Mısır'dan hem faiz artışı hem de devalüasyon kararı

Mısır'dan peş peşe ekonomik kararlar. Mısır Merkez Bankası devalüasyon kararına imza atarken, politika faizini de 600 baz puan birden artırdı. Böylece politika faizi Mısır'da 27,25'e yükseldi.
Mısır, bu kararlarla birlikte Uluslararası Para Fonu IMF'nin yeni kredi için şart koştuğu "sabit kurdan dalgalı kur rejimine geçiş" adımı attı.
Dolar-Mısır lirası kuru alınan kararlarla birlikte 30,9'dan kademeli olarak 44,7'ye yükseltildi. Paritede böylece yaklaşık yüzde 45'lik artış yaşandı.
Mısır Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, döviz kurunun piyasa tarafından belirlenmesine izin vereceğini belirtti. Paralel kur ile resmi kurun aynı seviyede buluşması yoluyla tek kura geçişin hedeflendiğini belirtti.
Mısır'daki devalüasyon kararıyla birlikte ülkede son iki yılda yapılan dördüncü devalüasyon olarak kayıtlara geçti. Mısır'da yıllık tüketici enflasyonu yaklaşık yüzde 30 seviyesine kadar yükselmişti.
BAE'nin 35 milyar dolarlık yatırım kararı ve nakit döviz gönderme kararlarıyla birlikte karaborsa döviz kuru 60'lı seviyelerden 40'lı seviyelere gerilemişti.