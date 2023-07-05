Mislav Orsic'ten Bruno Petkovic ve Nenad Bjelica açıklaması

Trabzonspor’un yeni transferi Mislav Oršić bordo-mavililerin Slovenya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÇOK İYİ BİR ANTRENÖR OLDUĞUNU ZATEN GÖRMÜŞTÜK"

Teknik Direktör Nenad Bjelica’ya büyük saygı duyduğunu belirten Mislav Oršić, “Kendisiyle birlikte iki yıl Dinamo Zagreb takımında çalışma fırsatı bulmuştuk. Oradan gelen çok iyi bir ilişkimiz var. Dolayısıyla ona çok büyük bir saygım var. Çok iyi bir antrenör olduğunu da zaten görmüştük. Dinamo Zagreb döneminde iyi işler çıkarmıştık. Umarım burada da aynı başarıyı gösterebiliriz. Hocamız takımdan her zaman daha fazlasını istiyor. Sezon sonu mutlu olacağımızı umuyorum. Hocamız beni burada görmek ve benimle birlikte çalışmak istediğini söyledi. Takım ile ilgili bilgileri anlattı ve bu sene büyük başarılar kazanabilme şansımızın yüksek olduğunu, birlikte kupalar kazanabileceğimizi anlattı. Bunları başarabilmek için hep beraber iyi iş çıkarmamız gerekiyor. Bunun farkındayız. Sezon başı kampında hem takım arkadaşlarımı tanıyabilmem hem de onların beni tanıyabilmesi adına iyi bir süreç olacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"KOLAY BİR DURUM DEĞİL"

Kendisine yöneltilen Bruno Petkovic sorusunu yanıtlayan Oršić, “Bruno Petkovic ile ilgili çıkan haberleri ben de gördüm ama tabii kolay bir durum değil. Hem kulüpler adına hem de kendisi adına konuşulması gereken ve kulüplerin karara bağlaması gereken, daha sonra ise oyuncunun karar vereceği bir durumdan bahsediyoruz. Bu nedenle çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama kendisiyle çok iyi bir arkadaşlığımız olduğunu söyleyebilirim. Onunla 5 yıl boyunca oynama fırsatı buldum. Birbirimize birçok gol için asist yaptık. Birlikte gol sevinçleri yaşadık. Eğer onunla tekrar oynama fırsatım olursa bundan mutlu olurum” dedi.

Taraftarlarımıza sıcak karşılamaları için teşekkür ettiğini ve takım arkadaşlarıyla iyi bir uyum sağladıklarını vurgulayan Mislav Oršić, açıklamalarına şu sözlerle son verdi:

"FUTBOL OYNAMAYA GELDİM"

“Trabzon Havalimanı’nda taraftarlarımızın bana yaptığı karşılama için onlara teşekkür etmek istiyorum. Zaten gelmeden önce taraftarlarımızın ne kadar tutkulu olduğu yönünde bilgilerim vardı. Onların tutkulu olması biz oyuncuları motivasyon olarak olumlu etkiler. Şampiyonluk için düzenlenen kutlamaları ben de medyadan görmüştüm. Özellikle kutlamalardaki gemi fotoğrafları beni çok etkilemişti. Bu sezon aynı başarıları ve aynı kutlamaları yaşamayı umuyorum. Bütün takım arkadaşlarım tarafından da çok iyi karşılandım. Çok iyi bir ortam vardı ve herkes bana yardımcı olmaya çalıştı. Milli takımlardaki arkadaşlarımızın da bize katılımıyla hep birlikte çalışabilme fırsatı bulacağız. Trabzon’a gelirken şehirle ilgili pek fazla soru sormadım çünkü ben futbol oynamaya geldim. Temel pozisyonum sol kanat pozisyonu ama daha önce hocamız ile birlikte farklı pozisyonlarda da oynamıştım ve ikinci santrafor olarak da görev almıştım. Hocamız benden nerede faydalanmak isterse orada oynayacağım. Bizim hedefimiz sıkı çalışıp başarılar kazanmak olacak”