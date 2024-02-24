Mistral İzmir son daireleri için avantajlı ödeme imkanı sunuyor

İzmir’in ilçesi Bayraklı’da yükselen Mistral İzmir’de yaşama hazır daireler özel ödeme avantajlarıyla satışa çıktı. Projede, yüzde 50 peşin, 24 aya varan vade farksız taksitlendirme ya da yüzde 35 peşin, 12 aya varan vade farksız taksitlendirme veya peşin ödemede yüzde 10 indirim olmak üzere avantajlı ödeme seçenekleri ile ev sahiplerini bekliyor.

Satışta olan portföydeki büyüklüğü 168 ile 234 metrekare arasında değişen ve özel fiyatlarla satışa çıkan 2+1, 3+1 dairelerde ev sahipleri hemen yaşamaya başlayacağı gibi yüksek kira getirisi ile de kiraya verilebiliyor.

A PLUS YAŞAM FIRSATI

Projede, lüks segmentte mimari uygulamaları, akıllı ev teknolojisi, yüksek tavanları, İzmir Körfezi'nin yanı başında geniş terasları ile Ege mavisinin tüm güzelliğini yaşamın içine katıyor. Yine projede prestijli markaları buluşturan kafe ve restoranları ile her ihtiyaca cevap veren açık plan çarşısı ile kentin yeni cazibe merkezinde A plus yaşam fırsatı sunuyor.

Yeni teknolojiye sahip ankastre ürünlerle donatılan mutfaklar, çift banyo, geniş balkonlar ve yüksek tavana sahip daireler, yüksek kaliteli ve lüks yaşamı odağına alan malzeme kullanımı ile de farklılaşıyor. Çelik kompozit yapıya sahip proje, AFAD ve ODTÜ’nün dayanıklılık testlerine düzenli olarak tabi tutuluyor ve güvenliği kurumlarca onaylanıyor.

AKILLI EV SİSTEMİ İLE UZAKTAN YÖNETİLİYOR

Konut, otel, ofis ve çarşı olarak bütünleşik bir yapıda oluşturulan 37 katlı projenin konut bloğunda 110 konut yer alıyor. Aynı zamanda dairelerde kullanılan ‘Akıllı Ev Sistemi’ ile evin tüm ihtiyaçları ekran üzerinden saniyelerde çözülüyor. Akıllı telefon ile entegre çalışan sistem, evden uzakta iken evin kontrolünü parmak uçlarına getiriyor.