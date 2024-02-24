Sanayide enerji tasarrufu yeşil dönüşümle mümkün

Enerji verimliliği, sadece büyük sanayi işletmelerini değil, çalışan sayısı açısından ekonominin yüzde 99,7’sini oluşturan KOBİ’lerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için büyük bir önem taşıyor.

KOBİ’lerin dünyadaki dalgalanmalara karşı dirençli ve rekabetçi organizasyonlara dönüşmesinin yolunun enerji verimliliğinden geçtiğini belirten Atlas Copco Kompresör Tekniği Türkiye Genel Müdürü Nuri Köse, “İstihdamın yüzde 71’i, ekonomik katma değerin yüzde 35,5’i, ihracatın yüzde 30,4’ü ve Ar-Ge harcamalarının yüzde 27,1’i tek başına gerçekleştiren KOBİ’ler olmadan sanayide enerji tasarrufundan söz edemeyiz. KOBİ’lerin farkındalığının artırılması ile enerji verimli bir sanayiye sahip olabiliriz” dedi.

EN UYGUN VERİMLİLİK ÇÖZÜMLERİ SUNUYOR

Geçtiğimiz yıl sonunda yürürlüğe giren Avrupa Yeşil Mutabakatı’na dikkat çeken Köse, bu sürecin KOBİ’lerin yeşil dönüşümünü önemli hale getirdiğini vurguladı.

Köse’nin verdiği bilgiye göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren demir- çelik, çimento, gübre, alüminyum, hidrojen ve elektrik üretimi yapan işletmeler ürünlerin üretimi aşamasında salınan sera gazları üzerinden hesaplanan emisyon ticaret sistemi kapsamında parasal bir tutar ödemeye başlayacak. Bu sisteme dahil olmayan ülkeler de Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yaparken karbon ücretini ithalat yapan firmaya ödemek zorunda kalacaklar.

Köse, bu nedenle üretim sürecinde ortaya çıkan sera gazı miktarı ne kadar az olursa karbon vergisinin de o kadar az olacağını ve üretim maliyetlerinin düşeceğini belirtiyor.

Firma olarak enerji verimliliği yüksek teknolojiler ile müşterilerin sera gazı salımını düşürerek, üretim maliyetlerini azaltmalarını ve bununla beraber piyasadaki rekabet gücünü artırdıklarını ifade eden Köse, alanında uzman enerji danışmanlarıyla sahada yaptıkları ölçüm ve analiz sonuçlarına göre, müşterilerine en uygun verimlilik çözümlerini sunduklarını vurguladı.

ENERJİ TÜKETİMİNİN YÜZDE 43’Ü SANAYİDE GERÇEKLEŞİYOR

Köse, “Türkiye'de toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 43’ü sanayide gerçekleşiyor. Endüstriyel bir hava kompresörünün satın alma fiyatı, kullanım ömrü maliyetlerinin yalnızca yüzde 20'sini, basınçlı hava kompresörleri ise sanayide enerji giderlerinin yüzde 15-20’sini oluşturuyor. Buradaki her tasarruf’, toplam giderine olumlu yansıyor. Sanayide verimlilik açısından oyunun kurallarını yeniden yazan çözümlerimizle tüm endüstrileri yüzde 60’a varan enerji tasarrufu ile tanıştırıyoruz” dedi.