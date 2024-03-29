MİT Başkanı Kalın ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile görüşecek

Kaynak: AA
MİT Başkanı Kalın ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile görüşecek
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirecek.

Görüşmede, Ukrayna ve Gazze’deki çatışmalar, IŞİD ve PKK’ya karşı yürütülen mücadeleler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 Mayıs’ta yapacağı ABD ziyareti gibi konular masaya yatırılacak.

İBRAHİM KALIN KİMDİR?

İbrahim Kalın, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. İslam düşüncesi ve felsefesi üzerine yüksek lisansını Malezya’da tamamladıktan sonra, George Washington Üniversitesi’nde beşeri bilimler ve mukayeseli felsefe alanında doktorasını aldı. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nde akademik çalışmalar yürüttü ve College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nde İslam düşüncesi ve Batı-İslam ilişkileri üzerine dersler verdi. Toshihiko Izutsu’nun “İslam’da Varlık Düşüncesi” ve Mulay el-Arabi ed-Darkavî’nin “Bir Mürşidin Mektupları” eserlerini Türkçeye çevirdi. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın kurucu başkanlığını yaptı ve “İslam ve Batı” kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülü’nü kazandı. Ayrıca, çeşitli ansiklopedilere katkıda bulundu ve İbn Haldun Üniversitesi’nde İslam felsefesi dersleri vermeye devam etmektedir. 2020 yılında profesör unvanını almıştır.

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