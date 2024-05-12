MİT Başkanı Kalın, Hamas heyeti ile görüştü

Edinilen bilgilere göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye görüştü.

Kalın; Haneyi ve beraberindeki heyet arasında yapılan görüşme Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdi.

Hamas'ın İsrail ile yürütülen müzakere sürecinde Türkiye'nin girişimlerinden duyduğu memnuniyetin paylaşıldığı görüşmede, müzakerelerin geldiği son nokta, ateşkes için sürdürülen girişimler, ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesi gibi gündem başlıkları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.