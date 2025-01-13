MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile görüştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler konusunda Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT Başkanı İbrahim Kalın, İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim 2023’ten bu yana süren çatışmaların sonlandırılması amacı ile yürütülen ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler konusunda Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Görüşmede, müzakerelerde kat edilen mesafe ve gelinen son nokta ele alındı.

Görüşmede ateşkese ulaşılması için çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

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