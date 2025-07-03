MİT Başkanı Kalın'dan Hakkari'ye ziyaret

Düzenleme: Kaynak: DHA
MİT Başkanı Kalın'dan Hakkari'ye ziyaret

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hakkari, Yüksekova ve Çukurca bölgesine ziyaret gerçekleştirdi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün Hakkari, Yüksekova ve Çukurca bölgesine ziyaretler gerçekleştirdi.

Kalın, Hakkari Valisi Ali Çelik, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, diğer askeri ve mülki idare yetkilileri ile bir araya geldi.

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Yapılan görüşmelerde; Irak, İran ve Suriye sınır hattının güvenliği, alınan önlemler, bu bölgelerde bulunan üs noktaları, bölgedeki son durum ve gelişmeler detaylı olarak ele alındı.

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