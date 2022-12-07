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MİT'ten Suriye'de operasyon. Sözde bölge sorumlusu Roj Habur etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin sözde Cezire bölge sorumlusu Roj Habur kod adlı Ciwana Heso, SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 10:27
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MİT, PKK'nın Cezire Bölge sorumlusu Roj Habur kod adlı Ciwanha Heso'u etkisiz hale getirdi

MİT'ten Suriye'de operasyon. Sözde bölge sorumlusu Roj Habur etkisiz hale getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), temmuz ayında gerçekleştirilen SİHA operasyonu sonucunda etkisiz hale getirilen üst düzey teröristin adını açıkladı. 

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın suriye uzantısı YPG'nin YAT birimine bağlı, Cezire Bölge Sorumlusu Roj Habur kod adlı Ciwana Heso etkisiz hale getirildi. Roj Habur, Dilovan Akademisi Kadın Sorumlusu olarak faaliyet gösteriyor, örgütün kadın suikast timlerine eğitim veriyordu. 

Roj Habur'un eğittiği örgüt mensupları, Barış Pınarı Harekat Bölgesi, Mardin ve Şırnak hattında güvenlik güçlerine yönelik taciz saldırıları gerçekleştiriyordu. 

MİT'in hedef listesine giren Roj Habur kod adlı Ciwana Heso, MİT mensupları tarafından takip edildi. Temmuz ayında gerçekleştirilen SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi. YAT, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki sözde özel gücü olarak biliniyor ve sınır hatlarında sızma, pusu vb. eylemleri organize ediyor.

(Kaynak: DHA)

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