MİT tespit etti, Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) elde edilen bilgiler doğrultusunda, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli bir operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Şehit Savcı Murat Uzun 2024-14 Operasyonu kapsamında 2 Nisan 2024 tarihinde Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde 2 mağara tespit edildi. Mağaralarda yapılan aramada patlayıcı maddeler, mühimmatlar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.

Vali Tekbıyıkoğlu, "Huzurumuzu kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullanarak operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu.