Miting kana bulandı

Nuevo Leon Eyalet Valisi tarafından yapılan ilk açıklamada miting sırasında etkisini arttıran şiddetli rüzgarın sahneyi devirmesi sonucunda en az beş kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını ve katılımcılardan bazılarının da çöken sahnenin altında mahsur kaldığını söyledi.

Olaya ilişkin sosyal medyada yer alan videolarda insanların çökme anında çığlık ata ata kaçıştığını görülüyor. Çökmeden kısa bir süre sonra polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek gerekli operasyonları yürüttü.

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, yayınladığı bir mesajda "Kurbanların aile üyelerini, arkadaşlarını ve adayın destekçilerini tüm içtenliğimle kucaklıyorum. Büyük geçmiş olsun" dedi. Yaşanan olay sonrasında Meksika'nın dört bir yanından başsağlığı mesajları yağdı.

Álvarez Máynez'in lideri olduğu Yurttaş Hareketi Partisi’nin tanındık simalarından Nuevo Leon Valisi Samuel Garcia, bir video mesajı yayınlayarak bölge ​sakinlerden önümüzdeki iki saat boyunca evlerinde kalmalarını istedi.

Vali sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Monterrey kenti yakınlarındaki zengin San Pedro Garza Garcia banliyösünde yaşanan kazanın ardından hastaneye gittiğini, yaralılarının durumlarının iyi olduğunu belirttikten sonra "Bu noktada önemli olan tek şey kazazedelere yardım etmek" dedi.

San Pedro Garza Garcia Belediye Başkanı Miguel Treviño da sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda “Alanda mahsur kaldığı, öldüğü ve yaralandığı bildirilen insanlarımız var. Dualarım mağdurlarla” ifadelerini kullandı.

2 Haziran’da gerçekleşecek Meksika başkanlık, eyalet ve belediye seçimleri için tertip edilen mitinge ilişkin görüntülerde Başkan Adayı Alvarez Máynez'in, kalabalık onun adını söylerken kolunu salladığı görülüyor. Sonra başını kaldırıp yukarı baktığında dev bir ekranın ve metal yapının kendisine doğru devrildiğini görünce hızla sahnenin arkasına doğru koşuyor.

Álvarez Máynez seçim anketlerinde, iktidardaki Morena Partisi'nden Claudia Sheinbaum ve muhalefetin çatı adayı Xóchitl Gálvez'in ardından üçüncü sırada gösteriliyor.