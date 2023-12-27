MİT'ten muhteşem operasyon. PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Haber Merkezi
MİT'ten muhteşem operasyon. PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİT'in düzenlediği nokta operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu "Aryen Are" kod adlı Zeynep Eyveri etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-HPJ'nin sözde yöneticilerinden "Aryen Are" kod adlı Zeynep Eyveri'yi nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, İran-Irak sınırındaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinden sorumlu Eyveri'nin, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğu tespit edildi.

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Irak'ın kuzeyindeki askeri üslere yönelik eylem planlayan terörist, harekete geçemeden MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

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