MİT'ten müthiş operasyon. PKK/YPG'nin sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA
MİT'ten müthiş operasyon. PKK/YPG'nin sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Liman Suwyeş'inin Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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