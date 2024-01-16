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MİT'ten müthiş operasyon. PKK/YPG'nin sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'ten müthiş operasyon. PKK/YPG'nin sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
16 Ocak 2024 / 09:59
Kaynak: AA
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Liman Suwyeş'inin Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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