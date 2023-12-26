MİT'ten nokta operasyon!

Kaynak: İHA
MİT'ten nokta operasyon!
PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Mehmet Şefa Akman, MİT tarafından etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK Öz Savunma Birlikleri sözde Süleymaniye Kuzey Alan sorumlusu Bahoz Zagros kod adlı Mehmet Şefa Akman’ı nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Bahoz Zagros kod adlı terörist, Süleymaniye’nin kuzey bölgelerinden sorumlu ve buradaki faaliyetlerini organize ediyordu. MİT, teröristin Türkiye’ye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

Hakkında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan Bahoz Zagros kod adlı Mehmet Şefa Akman’ın yeri, MİT’in örgüt içerisindeki ajanları vasıtasıyla öğrenildi. Terör örgütüne eleman kazandırma ve silahlı-ideolojik eğitim faaliyetlerinde de bulunduğu öğrenilen terörist Akman’ın hareket tarzı MİT tarafından adım adım izlendi. Uygun şartların oluşması ile düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütüne her alanda darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde gerek Irak’ta gerekse Suriye’de nokta operasyonlarına devam edeceği mesajını verdi.

BAHOZ ZAGROS KOD ADLI MEHMET ŞEFA AKMAN KİMDİR?

Bahoz Zagros kod adlı Mehmet Şefa Akman, 2005 yılında örgüte katıldı. Kuzey Irak’ta 18 yıl faaliyet gösterdi. Terörist Akman, son olarak PKK/KCK’nın Öz Savunma Birlikleri içerisinde Kuzey Süleymaniye sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu.

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