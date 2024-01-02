MİT'ten PKK'ya flaş operasyon

Kaynak: İHA
MİT'ten PKK'ya flaş operasyon
MİT, PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlularından Abdulmutalip Doğruci'yi etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Güvenlik kaynaklarına göre, MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Cesur Vedat kod adlı Abdulmutalip Doğruci'yi etkisiz hale getirdi.

Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirilen Doğruci'nin, uyuşturucu ticareti faaliyetlerini organize etmesi ve denetlemesi için terör örgütü PKK tarafından olarak özel olarak görevlendirildiği tespit edildi.

Teröristin, geçmiş dönemde İstanbul'da "uyuşturucu ticareti ve nitelikli yağma" suçlarından yargılandığı belirlenirken, 2017'de Irak'a geçerek kırsalda faaliyet göstermeye başladığı ifade edildi.

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