MİT’ten Suriye’de nokta operasyon

MİT’in Suriye Kamışlı’da düzenlediği nokta operasyonda, arananlar listesinde yeşil kategoride bulunan Halil Tekin, etkisiz hale getirildi.

bulunan Halil Tekin, etkisiz hale getirildi. Kod adı Seydo olan terörist Tekin, PKK/YPG Kamışlı Batı Sektör sözde Komutanı olarak örgütte faaliyet yürütüyordu.

Uzun zamandır MİT tarafından görevlendirilen özel ekip tarafından takip edilen Tekin’in faaliyetleri ve irtibatları tespit edildi ve yürütülen çalışmalar sonucunda nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

HALİL TEKİN KİMDİR?

Halil Tekin, PKK terör örgütüne 2007 yılında katıldı ve 2007-2015 yılları arasında Irak/Kandil ve Gare alanlarında faaliyet gösterdi. 2015 yılında Suriye sahasına geçen Tekin, PKK/YPG üst yönetimi tarafından Ayn El Arab ve Münbiç bölgesinde görevlendirildi.

2015-2017 döneminde örgütün sabotaj sorumlusu olarak faaliyet yürütürken 2018 yılında Tabka’da sözde Alay Komutanlığı görevine getirildi. 2020 itibarıyla Kamışlı Batı Sektör sözde Komutanı oldu.

Tekin’in ailesinde birçok terör örgütü mensubu bulunuyordu. Kendisi gibi örgüt üyesi olan babası İbrahim Tekin de 1992 yılında TSK tarafından icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.