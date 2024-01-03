MİT'ten YPG'ye operasyon. Sözde tabur sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT’ten yapılan açıklamaya göre terör örgütü YPG’nin sözde tabur sorumlusu olan İslam Cehanfer isimli teröristin Irak’ın Süleymaniye şehrinde etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre, MİT terör örgütü YPG’nin İran asıllı olduğu ortaya çıkan Berhudan Kelhor kod adlı İslam Cehanfer’in faaliyetlerini bir süredir takibe almıştı.

Takip sonrasında MİT’in düzenlediği operasyon ile Cehanfer, sınırımızın 200 kilometre uzaklığındaki Pencevin kırsalında etkisiz hale getirildi.

Sözde tabur sorumlusu teröristin Suriye’de bulunduğu zaman aralığında PKK-PYD-YPG’li teröristlerin sorumluluğunu ele aldığı ve yaralı olan örgüt mensuplarının tedavilerini yaptğı, Irak ve Suriye sınırları içerisinde faaliyette bulunduğu öğrenildi.