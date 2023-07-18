MKE fabrikasında patlama

Ankara'nın Kayaş ilçesinde MKE'nin kapsül fabrikasında patlama gerçekleşti.

1'İ AĞIR 4 YARALI

Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI! "YANGIN ÇIKTI, ÖNLEM ALINDI"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Patlama sonrası çıkan yangına müdahale edilerek bölgede önlem alındı" açıklamasında bulundu.

Saat 11.00 civarında gelen ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ayrıca suyla reaksiyona giren malzemeler sebebi ile müdahalede güçlük yaşandığı ve yangının ormanlık alanı da etkilediği öğrenildi.

ANKARA İTFAİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada "Mamak Kayaş Mahallesi Kayaş Caddesi Makine Kimya Fabrikasından gelen patlama ihbarı üzerine; saat 10.56'da Kayaş ve Siteler İstasyonları ile merkez istasyondan KBRN aracı olay yerine yönlendirilmiştir. Saat 11.00'da olay yerine ulaşan ekiplerimiz kapsül bölümünde patlamaların devam ettiği suyla reaksiyona giren malzemeler sebebi ile müdahalede güçlük yaşandığı ve yangının ormanlık alana sirayet ettiği bilgisini vermiştir. Ekiplerimiz güvenli bölgeden söndürme çalışmaları devam etmektedir." denildi.

GEÇEN AY DA PATLAMA OLMUŞTU

Ankara'da Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda geçen ay da patlama meydana gelmişti. Patlamada, 5 işçi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 3 kişi tutuklanmıştı.