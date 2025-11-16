Yerli mühendislikle, mini veya mikro İHA'lara, taktik dronlara, seyir füzelerine ve akıllı mühimmatlara karşı, katmanlı hava savunma yeteneğiyle geliştirilen sistemin testi, Konya'daki Milli Savunma Bakanlığı Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.

Hazırlanan soft-kill senaryosuna göre, yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki düşman dronu, radarla tespit edilip, elektro-optikle teşhis edildikten sonra elektronik karıştırma sistemleriyle düşürüldü.

Hard-kill senaryosunda ise iki sabit 12.7 mm, araç üzeri monte döner namlulu 12.7 mm ve 20 mm silah sistemleri, parçacıklı yapısıyla hedef çevresinde metal bulutu oluşturarak isabet şansını üst seviyeye çıkartan antidron mühimmatla, yakın menzilde ve düşük irtifada saldırı düzenleyen dronları imha etti.

''BU SİSTEMLER ŞU ANDA DÜNYANIN EN FAZLA İHTİYAÇ DUYDUĞU SİSTEMLER"

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, testlerin ardından gazetecilere, MKE Tolga sisteminin, gerçek senaryolarla, gerçek hedeflere, gerçek atışlarla müdahalesini başarıyla ortaya koyduğunu söyledi.

Keleş, testlerin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yoğun olarak kullanılan bir dron türünün benzeriyle gerçekleştirildiğini kaydetti.

MKE Tolga sisteminin, komuta, kontrol, radar, elektro optik, elektronik karıştırıcı, silah sistemleri ve özel geliştirilen antidron mühimmatı gibi soft-kill ve hard-kill çözümlerinin birlikte çalıştığı, tespit, teşhis, angajman ve imha döngüsünü kapsayan entegre bir çözüm sunduğunu vurgulayan Keleş, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ilan ettiği Çelik Kubbe'nin alt katmanı yani 3 bin metre ve daha altı katmandaki hava savunma, dron savunma altyapısı Tolga sistemiyle kurulmuş oldu. Bunun da canlı örneklerini burada hep beraber görmüş olduk. Bu sistemler şu anda dünyanın en fazla ihtiyaç duyduğu sistemler. Çünkü dron tehditleri, çok önemli bir tehdit olarak artık bütün ülkelerin üzerine çalıştığı bir konu."

"SERİ ÜRETİM İÇİN ALTYAPI ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIK"

Keleş, hem Türkiye'nin bu alandaki ihtiyacına çözüm sunduklarına hem de uluslararası arenada ciddi bir pazar payına talip olma fırsatı bulduklarına dikkati çekti.

Yeteneklerini dünyaya sergileme adına, belirlenen takvime göre pek çok ülkeye benzer gösteriler gerçekleştireceklerini ifade eden Keleş, şunları kaydetti:

"Bugün burada, öngörülen senaryoların tamamının aksaksız ve başarılı şekilde sonuçlanması, hedeflerin çok az mühimmat sarfıyla hatta çoğunun ilk partide daha ilk atılan 3-4 mermide bertaraf edilmesi çok ciddi bir başarı oldu ve bu da bize ciddi bir öz güven kazandırdı. Seri üretim için altyapı çalışmalarını tamamladık. Hem işin mühimmat tarafında hem silah tarafında seri üretime geçebilecek durumdayız."