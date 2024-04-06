Mob wife stili nedir? Neden böyle giyindikleri ortaya çıktı!

Kaynak: Haber Merkezi
Mob wife stili nedir? Neden böyle giyindikleri ortaya çıktı!
Dünyada örneklerine sıkça rastlanılan mob wife trendinin detaylarını derledik...

Türkiye’de etkisini baskın bir biçimde göstermese de diğer ülkelerde fazlaca görülen 'mob wife', “mafya eşi” anlamına geliyor...

Tamamen abartı üzerine inşa edilen bu trendde, havalı giyinmeyi sevenler, ilgisini üzerine çekmeyi başarır. Aşırıya kaçan makyajlar, bol takılar ve kürklü giyim ön plana çıkar. Kullanılan aksesuarların yanı sıra, tavır ve duruş da önemlidir.

Mob wife trendinde bazı özellikler şunlar olabilir:

Abartılı Giysiler: Genellikle parlak renkler, büyük desenler ve cesur kesimlerle karakterizedir. Mini etekler, vücut hatlarını vurgulayan elbiseler veya gösterişli bluzlar sıkça tercih edilir.

Aksesuarlar: Aksesuarlar genellikle büyük küpeler, gösterişli kolyeler, büyük gözlükler ve bol miktarda takı içerebilir.

4-002.jpg

Yüksek Topuklu Ayakkabılar: Yüksek topuklu ayakkabılarla tamamlanır. Bu ayakkabılar genellikle gösterişli ve dikkat çekicidir.

Saç ve Makyaj: Saç stilleri ve makyajı oldukça önemlidir. Bu tarzda genellikle hacimli saçlar, büyük dalgalar veya belirgin topuzlar tercih edilir. Makyaj ise genellikle belirgin ve çarpıcı olabilir, kalın eyeliner, kırmızı ruj ve vurgulu elmacık kemikleri gibi özellikler sıkça görülür.

638416922364120574-kapak.jpg

Lüks Markalar: Bu tarzda sıkça Gucci, Versace, Dolce & Gabbana gibi markaların ürünleri görülür.

kapak.jpg5-002.jpg

Son Haberler
O gülen yüzü solacak! Mehmet Büyükekşi bitti Spor
O gülen yüzü solacak! Mehmet Büyükekşi bitti
Su altında yüzmek yerine yürümeyi tercih eden ahtapotun sevimliliği Video
Su altında yüzmek yerine yürümeyi tercih eden ahtapotun sevimliliği
Tuvalette hayatı karardı. Ölümden döndü. Milyonda bir olacak olay başına geldi Sağlık
Tuvalette hayatı karardı. Ölümden döndü. Milyonda bir olacak olay başına geldi
ABD askeri Gazze için açlık grevinde. Beyaz Saray önünde altıncı gün Dünya
ABD askeri Gazze için açlık grevinde. Beyaz Saray önünde altıncı gün
Muğla’da otomobil kanala uçtu. 2 ölü Gündem
Muğla’da otomobil kanala uçtu. 2 ölü
Kalamış Yat Limanı için yeni ihale yapılacak ‘İhaleyi Koç kazanıyor kazanıyor iptal ediyorlar’ Ekonomi
Kalamış Yat Limanı için yeni ihale yapılacak ‘İhaleyi Koç kazanıyor kazanıyor iptal ediyorlar’
Mardin'de midibüs ile TIR çarpıştı: 18 yaralı Gündem
Mardin'de midibüs ile TIR çarpıştı: 18 yaralı