Mob wife stili nedir? Neden böyle giyindikleri ortaya çıktı!

Türkiye’de etkisini baskın bir biçimde göstermese de diğer ülkelerde fazlaca görülen 'mob wife', “mafya eşi” anlamına geliyor...

Tamamen abartı üzerine inşa edilen bu trendde, havalı giyinmeyi sevenler, ilgisini üzerine çekmeyi başarır. Aşırıya kaçan makyajlar, bol takılar ve kürklü giyim ön plana çıkar. Kullanılan aksesuarların yanı sıra, tavır ve duruş da önemlidir.

Mob wife trendinde bazı özellikler şunlar olabilir:

Abartılı Giysiler: Genellikle parlak renkler, büyük desenler ve cesur kesimlerle karakterizedir. Mini etekler, vücut hatlarını vurgulayan elbiseler veya gösterişli bluzlar sıkça tercih edilir.

Aksesuarlar: Aksesuarlar genellikle büyük küpeler, gösterişli kolyeler, büyük gözlükler ve bol miktarda takı içerebilir.

Yüksek Topuklu Ayakkabılar: Yüksek topuklu ayakkabılarla tamamlanır. Bu ayakkabılar genellikle gösterişli ve dikkat çekicidir.

Saç ve Makyaj: Saç stilleri ve makyajı oldukça önemlidir. Bu tarzda genellikle hacimli saçlar, büyük dalgalar veya belirgin topuzlar tercih edilir. Makyaj ise genellikle belirgin ve çarpıcı olabilir, kalın eyeliner, kırmızı ruj ve vurgulu elmacık kemikleri gibi özellikler sıkça görülür.

Lüks Markalar: Bu tarzda sıkça Gucci, Versace, Dolce & Gabbana gibi markaların ürünleri görülür.