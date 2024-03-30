Mobil abone sayısı 92,2 milyona ulaştı

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"na ilişkin değerlendirme yaptı.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde BTK tarafından yetkilendirilen 466 şirket, 848 yetki belgesi ve toplam 8 yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, "Söz konusu elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları 2023 sonu itibarıyla 7,3 milyon elektronik imza ve 964 bin mobil imza olmak üzere toplam 8,3 milyon elektronik sertifika oluşturdu.

Türkiye'nin haberleşme altyapısı taleplere hızlı bir şekilde uyum gösterdi. Tüm işletmecilerin yatırımları ise yaklaşık yüzde 68,6 artarak 52,4 milyar liraya ulaştı. Mobil abone sayısı 92,2 milyona, mobil abone yaygınlığı da yaklaşık yüzde 108'lere çıktı." bilgisini verdi.

Uraloğlu, mobil abonesi olan 84,9 milyon vatandaşın, 2016'da hizmete başlayan 4,5G aboneliğine geçtiğine işaret ederek, 4,5G hizmetinin, toplam abonelerin yüzde 92'sini oluşturduğunu kaydetti.

Makinelerarası İletişim abone sayısının ise 9,3 milyona ulaşarak yıllık bazda yüzde 15,4 büyüdüğünü vurgulayan Uraloğlu, "2023 sonu itibarıyla taşınan toplam mobil numara sayısı 177,3 milyonu geçerken 2023'te taşınan mobil numara sayısı 10,2 milyona ulaştı. Sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 10 Eylül 2009'dan 31 Aralık 2023'e kadar toplam 2 milyon 609 bin 377 numara taşındı." ifadelerine ver verdi.

Bakanlık olarak internet altyapısında gerçekleştirilen çalışmaların ve yatırımların meyvesini almaya başladıklarını belirten Uraoğlu, genişbant internet abone sayısının 93,3 milyona çıktığını açıkladı.

Uraloğlu ayrıca 2023'te yıllık bazda yaklaşık yüzde 8,6 artışla 562 bin kilometre fiber altyapıya ulaşıldığına dikkati çekti.