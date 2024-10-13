Mobilya devi IKEA bilançosunu açıkladı! 16 yıldır böyle bir şey yaşamadık

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mobilya devi IKEA bilançosunu açıkladı! 16 yıldır böyle bir şey yaşamadık

Dünyaca ünlü mobilya markası IKEA, yıllık satış rakamlarını açıkladı. Ünlü mobilya firması fiyatları yarıya düşürmesine rağmen yıllık satışları yüzde 5 düştü.

Mobilya firması Ikea, daha fazla müşteri çekmek için fiyatlarını düşürmesine rağmen yıllık satışları yüzde 5 düştü. Ünlü mobilya firması gelecek yıl için bir toparlanma bekliyor.

Küresel çapta çoğu IKEA mağazasına sahip olan Ingka Group, 31 Ağustos’ta sona eren mali yılında 39,6 milyar euro (43,3 milyar dolar) satış bildirdi.

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EV MOBİLYASI SEKTÖRÜNDE YAVAŞLAMA YAŞADIK

Inter Ikea Group’un CEO’su Jesper Brodin “Tüm pazarlarımızda, ekonomide ve ev mobilyası sektöründe neredeyse aynı anda yavaşlama yaşadık. Dürüst olmak gerekirse, 2008’den beri böyle bir şey hiç yaşamadık” dedi.

Şirket geçen sene birçok ülkede görülen yüksek enflasyon ve zayıf tüketici güveni sebebiyle bu senenin ilk çeyreğinde ürün fiyatlarını düşürme kararı almıştı.

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