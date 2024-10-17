Mobilya devinin malları kelepir fiyata icradan satılacak. İflas etmişti

Türkiye, son yıllarda derin bir ekonomik krizle karşı karşıya. Bu durum, pek çok şirketin faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştırıyor ve birçok firma iflas bayrağını çekiyor. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yer alan Prolakka Mobilya Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de bu zor dönemden nasibini alarak iflas etti.

Bu iflas, sadece şirketin çalışanları için değil, aynı zamanda sektördeki birçok işyeri için endişe verici bir durum oluşturuyor.

Prolakka Mobilya, ofisler, okullar, ibadethaneler, oteller, lokantalar, sinemalar ve tiyatrolar gibi kapalı alanlar için çeşitli mobilyalar üreten bir firma olarak biliniyordu. Vestiyer, dosya dolapları, mihraplar, minberler, kürsüler, öğrenci sıraları ve çeşitli sandalye-koltuk türleri üreterek sektörde kendine yer edinmişti. Ancak, ekonomik krizle birlikte bu üretimlerin devamlılığı sağlanamadı ve şirket iflas kararı almak zorunda kaldı.

İflasın ardından Prolakka'nın haczedilen malları, icra yoluyla satılmak üzere açık artırmaya sunuluyor. Şirketin elde kalan 17 adet taşınır malı, 1 milyon 192 bin TL muhammen bedel ile 5 Kasım tarihinde tekrar satışa çıkarılacak. Bu açık artırmaya katılmak isteyenler için 12 Kasım tarihine kadar teklif sunma imkânı bulunuyor. Bu süreç, alacaklıların borçlarını tahsil edebilmesi için büyük önem taşıyor.

Prolakka'nın iflası, yüzlerce çalışanın işsiz kalmasına da yol açtı. Ekonomik krizin etkisiyle birçok şirket benzer durumlarla karşılaşıyor. İflas eden firmaların çalışanları, iş bulma umuduyla yeni fırsatlar ararken, ekonomik belirsizlik her geçen gün artıyor. Bu durum, toplumda geniş çaplı bir işsizlik sorununu da beraberinde getiriyor.

Ekonomik kriz, mobilya sektörü de dahil olmak üzere birçok sektörü derinden etkiliyor. İflaslar ve tasfiye süreçleri, sektörün geleceği açısından endişe verici bir tablo ortaya koyuyor.