Mobilya fabrikasında korkutan yangın

Kaynak: DHA
Mobilya fabrikasında korkutan yangın

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangın, saat 20.00 sıralarında Fatih Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde faaliyette bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı.

izmirde-mobilya-fabrikasinda-yangin-920016-273409-1.jpg

Fabrikadan yükselen duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikadaki ahşap ve yanıcı maddeler nedeniyle yangın hızla yayıldı. Metrelerce yükselen alevler, şehrin birçok bölgesinden de görüldü.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Son Haberler
BM: Suriye'ye İsrail'in dış müdahalesi kabul edilemez
BM: Suriye'ye İsrail'in dış müdahalesi kabul edilemez
Ece Üner'den, Ali Erbaş'a canlı yayında veda! "Nasıl bilirdiniz" diyerek sıraladı
Ece Üner'den, Ali Erbaş'a canlı yayında veda! "Nasıl bilirdiniz" diyerek sıraladı
Kastamonu'da iki katlı konak alevlere teslim oldu
Kastamonu'da iki katlı konak alevlere teslim oldu
Rusya'da 7.8 büyüklükte deprem!
Rusya'da 7.8 büyüklükte deprem!
Ünlü iş adamı ofisinde ölü bulundu
Ünlü iş adamı ofisinde ölü bulundu