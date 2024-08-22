Mobilya fabrikasında yangın

Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için müdahalede bulunuyor.

Yangın, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında saat 14.00 civarında henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Kısa sürede yayılan alevler, fabrikanın bir kısmını sardı.

Yangın ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir işçi ve birkaç itfaiyeci, hazır bekleyen ambulansta tedavi altına alındı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.