Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatçılarının hedefi 1 milyar dolar

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (EMKOÜİB) 2023 yılı mali genel kurul toplantısı ve İhracatın Yıldızları Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Birlik, 2023 yılında Mobilya, Ahşap, Kağıt ve Odundışı sektörlerinde 2023 yılı için ilk 3 ihracatçı firmalara, Birlik özelinde en çok ihracat yapan, en katma değerli ihracat yapan, en çok ülkeye ihracat yapan, en çok ihracat artışı sağlayan firmalar kategorisinde toplam 15 ödül verdi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde 2023 yılı Mali Genel Kurul Toplantısında konuşan Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, “Türkiye, 2023 yılında Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri sektöründe zor bir yılı geride bıraktı.

Temsil ettiğimiz üç sektörün Türkiye geneli ihracat performansı 2023 yılında %6’lık bir düşüşle 7,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Sektörlerimizin Türkiye geneli ihracat paylarına baktığımızda, mobilya sektörü 4,5 milyar doların üstünde gerçekleştirdiği ihracatla en büyük katkıyı sağladı. Mobilya sektörünü 2,5 milyar dolarlık ihracatla kağıt mamulleri sektörü takip etti.

Orman ürünleri sektöründen ise 2023 yılında toplam 155 milyon dolar ihracat gerçekleşti. İhracat rakamlarına Ege Bölgesi olarak göz attığımızda ise 2023 yılında 900 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek geçtiğimiz yıla göre %4’lük bir düşüş yaşanmıştır” dedi.

MOBİLYADA DÜNYA İHRACATINDA HEDEF İLK 5

Başkan Gürle, “Temsil ettiğimiz 3 sektörün ihracat değerlerine bakıldığında, her ne kadar ihracat kalitesi olarak ülke ortalamasının üstünde olsak da Ege olarak Türkiye Geneli ihracatından aldığımız %12‘lik payın potansiyelimizin altında olduğunu söyleyebiliriz. 2024 yılı sektör hedefimizi Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz olarak 1 milyar dolar olarak belirledik. Temsil ettiğimiz tüm sektörlerde amacımız yalnızca ihracat rakamlarını yukarı çekmek değil, daha katma değerli, tasarım odaklı ihracat ile daha katma değerli ürünler ihraç ederek birim fiyatlarımızı ve bunun etkisiyle toplam ihracatımızı arttırmaktır. Mobilya Sektörlerimizi ayrı ayrı ele aldığımızda mobilya sektörü özellikle son iki sene içerisindeki küresel tedarik zincirlerindeki değişimden olumlu yönde etkilenen bu sayede potansiyelini artıran sektörlerin başında yer alıyor. Dünya ihracatında ilk 8’de yer aldığımız mobilya sektöründe hedefimiz ilk 5 ve daha yukarısı. Mobilya sektörü aynı zamanda Cumhuriyetimizin 2023 - 100. Yıl ihracat hedeflerine en yakın olan ve sürekli dış ticaret fazlası veren sektördür” diye konuştu.

MOBİLYA SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞER PROJELERLE ARTIYOR

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, “Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği olarak ilk organizasyonumuz 23 firmamızın katılımıyla 5-9 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Suudi Arabistan Sektörel Ticaret Heyeti ile başlıyor. Ardından, Ağustos ayında Güney Afrika’ya, Eylül ayında Fas- Senegal’e ve Kasım ayında Hindistan’a yönelik yurtdışı pazarlama faaliyetlerimiz olacak. 2028 İhracat Tanıtım ve Pazarlama Vizyonu kapsamında Mobilya Turquality Projesi'ni İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği koordinatörlüğünde Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ile birlikte yürütmeye başladık” dedi.

Hikmet Güngör, “2023 yılı içerisinde Egeli mobilya firmalarının ihracatını artırmak hedefiyle yürütülen “Aegean Furniture” Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi kapsamında; 2023 yılı içerisinde eğitim ve danışmanlık faaliyetleri verilmiş, 2023 yılının son çeyreğinde Fas Sektörel Ticaret Heyeti gerçekleştirdik. 2024 yılında, bir önceki Ur-Ge projemiz sonlandırılarak yeni firmalarımızın katılımlarıyla “Aegean Furniture” Ur-Ge projemiz yeniden başlamış bulunmaktadır. Tasarıma ve katma değerli mobilya ihracatını dikkat çektiğimiz diğer bir projemiz Ezber Bozan Tasarım Yarışmamızı bu sene 4. Kez “Mobilyaşam” temasıyla düzenliyoruz. Mobilya sektörünün markalaşması ve tasarım odaklı üretime yoğunlaşabilmesi için tasarımcılarla firmalarımızı bir araya getirecek çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

KAĞIT ENDÜSTRİSİ 2,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Başbakkal ise “Kağıt mamulleri sektörümüz bir diğer lokomotif sektörümüz ve Ege İhracatçı Birlikleri olarak Türkiye’de Ege olarak payımız %21,5. 2023 yılında kağıt sektörümüzün Türkiye geneli ihracatında 11’lik azalma olurken Ege Bölgesinde yüzde 4’de sınırlı kaldı. Kağıt ihracatında Ege Bölgesi’nde Mısır ve İran öne çıkarken Türkiye genelinde İngiltere öne çıkıyor. Kağıt endüstrisi 2023 yılında 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2024 yılı Ocak-Mart döneminde ise yüzde 2’lik artış yaşandı. Ege Bölgesinde kağıt ihracatında ortalama ihraç birim fiyatı Türkiye’nin üzerinde. Ege Bölgesinde kağıt sektörümüzün 2023 yılı ihracatı 538 milyon dolar bandında gerçekleşmiştir. Kağıt sektörü için ülkemizde kağıdın ana hammaddesi olan selülozun dışa bağımlılığımız maalesef bir süredir devam ediyor. Endüstriyel orman alanlarının çoğaltılması ve selüloz stratejik ürünler kapsamına alınması için önümüzdeki dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı ile çalışmalarımız olacak” dedi.