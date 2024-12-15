Mobilya mobilya yüklü kamyonet alev aldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hareket halindeki mobilya yüklü bir kamyonet, alev alarak kullanılmaz hale geldi. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir'e seyir halindeki Doğan G. yönetimindeki 53 FL 134 plakalı mobilya yüklü kamyonette, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü, kamyoneti yol kenarına çekerek güvenli bir şekilde uzaklaştı. Kamyonet, kısa sürede alevlere teslim olurken, sürücü ve çevredekiler yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Ancak kamyonet, tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni hakkında araştırma başlatıldı.