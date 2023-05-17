Mocha Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 400'ü aştı

Myanmar'ın Arakan eyaletinde Mocha Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti.

Mocha Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 400'ü aştı

Arakan Rohingya Ulusal Örgütünden (ARNO) yapılan açıklamada, Mocha Kasırgası'nın, 14 Mayıs'ta Bangladeş'in Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilere ev sahipliği yapan sahil kenti Cox's Bazar ile Myanmar'ın Arakan eyaletinin Kyaukpyu bölgesini vurduğu hatırlatıldı.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ARNO'nun açıklamasında, kasırgada Arakan'da çoğu Müslüman en az 400 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Can kaybının artmasından endişe edildiği belirtilen açıklamada, kasırganın Arakan'ın başkenti Sittwe'de büyük yıkıma yol açtığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Arakan'da 10 binden fazla evin zarar gördüğü bilgisi yer aldı.

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Myanmar'da 2021 darbesiyle yönetimi ele geçiren ordunun kasırgayla ilgili yeterli önlemleri almadığı ve afet müdahalesinde yetersiz kaldığına işaret edilen açıklamada, halkın içme suyu, ilaç, barınma ve gıda gibi ihtiyaçlarının hat safhada olduğu vurgulandı.

İhtiyaçlar konusunda yardımcı olmak için uluslararası toplum ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunulan açıklamada, ülkedeki cunta yönetiminden de yardım kuruluşlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına izin vermesi istendi.

Özgür Rohingya Koalisyonu kurucularından Nay San Lwin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sittwe'deki mülteci kamplarında, 2012'den bu yana yaklaşık 130 bin Arakanlı Müslüman'ın bulunduğunu söyledi.

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Bu kamplarda kalanların çoğunun tahliye edilmediğini belirten Nay San Lwin, bir kampın da sular altında kaldığı bilgisini paylaştı.

Diğer yandan uluslararası basın kaynaklarında, ölü sayısının 400'ün de üzerinde olabileceği ancak internet ve elektrik kesintileri nedeniyle net bilgiye ulaşılamadığı belirtildi.

Kasırgada kampların yanı sıra Sittwe'de ev, okul gibi birçok bina ile altyapı sistemleri de zarar gördü.

Bu arada, ABD'nin Dakka Büyükelçisi Peter Haas, yaptığı açıklamada, ABD'lilerin kasırgadan etkilenen Bangladeş ve Arakanlı mültecilerin yanında olduğunu ifade etti.

Açıklamada ABD'nin, kasırgadan en çok etkilenen Arakanlı mülteciler ve Bangladeş'in bazı bölgelerindeki acil durum çalışmaları için 250 bin dolar sağladığı belirtildi.

Birleşik Tayfun Uyarı Merkezi, 14 Mayıs'ta kasırganın hızının saatte 217 kilometreye ulaştığını duyurmuştu.

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MOCHA KASIRGASI

14 Mayıs'ta meydana gelen Mocha Kasırgası'nın ardından arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Şiddetli yağmur ve sele yol açan 5. kategori olarak belirlenen Mocha Kasırgası nedeniyle ülkenin batı kıyısındaki Arakan eyaletinde "acil durum" ilan edilmişti.

Bangladeş ve Myanmar'da kasırga nedeniyle sahil kesimlerindeki yüz binlerce kişi tahliye edilmişti.

Tahliyeler devam ederken halka, sahil bölgelerinden uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.

Bangladeş'te de tahliye edilen kişi sayısının 700 bini geçtiği tahmin ediliyor.

Myanmar'da 2008'deki Nargis Kasırgası'nda 135 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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