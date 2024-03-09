Moda endüstrisinin yıldızları ödüllerine kavuştu

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2023 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar 340 milyon dolarlık ihracata yüzde 87'lik katkı sağlayan 80 üyesi için "2023 yılı Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları" ödül törenini düzenledi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, "Sektörümüz kadınların iş gücüne katılım oranı açısından Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Hazır giyim ve tekstil sektörünü birlikte ele aldığımızda kadın çalışan oranı %50-55 seviyelerinde. Bu yapımızın diğer sektörlerimize de örnek olmasını diliyorum. Kadınların başta sektörümüz olmak üzere ülkemiz kalkınmasına, nitelikli, katma değeri yüksek işler üretilmesine büyük payları vardır. Ulu önderimiz Atatürk'ün işaret ettiği üzere ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak, uygar bir toplum olmak ancak kadınların toplumda ve iş hayatında erkeklerle eşit olması, birlikte çalışmasıyla sağlanır” dedi.

İHRACATA EN FAZLA KATKI YAPAN ÜÇÜNCÜ SEKTÖR

Sertbaş, "Türkiye geneli hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımıza baktığımızda yurt içinde finansmana erişim sıkıntısı, işçilik/enerji maliyetlerindeki artışlar, yüksek enflasyon, Avrupa'daki durgunluk, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı belirsizliklerden dolayı önceki yıla göre %9 azalarak 19,2 milyar dolar olarak ihracat gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Bu ihracat tutarı ile sektörümüz 2023 yılında 19,2 milyar dolarlık ihracat değeri ve genel ihracat içindeki %8,7'lik payıyla; otomotiv sektörü ve kimyevi maddeler sektörünün ardından en fazla katkı yapan 3. sektör olmayı başardığımızı söyleyebilirim” diye konuştu.

‘2024 KOLAY BİR YIL OLMAYACAK’

Sertbaş, "Bölgemizin 2023 yılı konfeksiyon ihracatı bir önceki yıla kıyasla % 9 azalarak 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2023 yılı sektörümüz için zor bir yıl oldu. 2023'ten devam eden problemlerle yeni yıla başladık, yüksek enflasyonun henüz kontrol altına alınamamış olması, dış talepte bir artış olmaması 2024'ün de kolay bir yıl olmayacağını gösteriyor. Bu çalışmalarımız doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kümelenme Destek programına EHKİB olarak 38 firma ve 6 partnerle birlikte başvuruda bulunduk ve olumlu bir dönüş bekliyoruz. Bir diğer projemiz Kümelenme Destek başvurumuzun ardından, Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı için hazırlıklarımıza hız kesmeden başladık Nisan ayında projeye başvurmayı hedefliyoruz." dedi.

2028 YILINDA HEDEF 25 MİLYAR DOLAR

Sertbaş, "Sektörümüz için yapılan çalışmalar sonucunda, mevcut senaryonun devam etmesi halinde 2028 yılında Türkiye geneli konfeksiyon ihracatımızın 11 milyar dolara gerileyeceği, ancak talep edilecek düzenlemelerin yapılması durumunda 2028 yılında konfeksiyon ihracatımızın 25 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülmekte. Hedef senaryoya ulaşılması için kısa, orta ve uzun vadede ihracatçılarımızı rahatlatmak için çözüm önerilerimizi meclisimize ilettik." diye konuştu.