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Kadıköy Moda'da 18 bin lira istenen evlerin durumu

Konut kiraları dar ve sabit gelirlileri zorlamaya devam ediyor. Kadıköy Moda 18000 TL kira istenilen evin durumu isyan ettirdi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 09:47
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Moda'da 18 bin lira istenen evlerin durumu

Kadıköy Moda'da 18 bin lira istenen evlerin durumu
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Editör: Dilek Kılıç

Kira düzenlemesi 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki yılın yüzde 25'ini geçmeyecek şeklinde uygulanması gerekirken, ev sahiplerinin yaptığı rekor artışlar kiracıları zor duruma düşürmeye devam ediyor.

Ev sahipleri, eski kiracılarının ödediği kiranın piyasanın ve enflasyonun çok altına kalmasından şikayet ederken, eski kiracılar ise ev sahiplerinin yaptığı yüzde yüzün üzerindeki kira artışına tepkili.

FIRSATÇILARA GÜN DOĞDU

Türkiye’yi sarsan deprem felaketi sonrasında gözler bir kez daha deprem riski altındaki İstanbul’a döndü. 

Uzmanlar İstanbul'da 2030 yılına kadar 7 ve üzerinde bir depremin olma olasılığının yüzde 64 olduğunu ifade ediyor.

Depremin ardından 11 ilden yoğun şekilde göç alan Ankara, Antalya, Mersin, Elazığ, Kayseri ve Muğla kiralık daire bulunması zorlaşırken, kiralık daire bedelleri yüzde 65 kadar zamlandı.

250 BİN BİNA RİSK ALDINDA

İBB’nin yaptığı son analize göre ise; 7.5 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul’da 91 bin bina ağır veya çok ağır hasar; 167 bin bina orta hasar alacak. Yani yaklaşık 250 bin bina içinde yaşayan milyonlarca kişi büyük risk altında.

İstanbul’da artan kiraların ardından Kadıköy bölgesinde istenilen faiş kira bedelleri dikkat çekti. Caddebostan Sahili’nde ilana verilen evlerde kira bedelleri 170-200 bin aralığında değişiyor.

"BURASI CANLI BİR MEZARLIK"

Kadıköy Moda'da 18000 TL kira istenilen evlerin durumu ise isyan ettirdi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda bölgede bulunan bir binanın bodrumunu inceleyen kadının çektiği demirlerin elinde kaldığı, betonun ufalandığı görülürken;

"Demir dökülüyor. Bu 2,3 yıllık mesele değil. Bu bina uzun zamandır rutubetin, suyun içinde. Bitmiş bu bina deniz kumu. Burası canlı bir mezarlık. Bu yılların bakımsızlığı. Başka bir mesela değil.." isyanı duyuldu.

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